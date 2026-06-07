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Казаки Таганрога организовали отправку гуманитарного груза бойцам танкового полка, участвующим в СВО

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Значительная часть груза предназначалась полевому блиндажному храму.

Новости Таганрога

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о гуманитарной миссии, организованной казаками Городского казачьего общества «Таганрогское». В середине мая под руководством атамана Ивана Надолинского груз был доставлен бойцам танкового полка, участвующим в специальной военной операции.

Казаки регулярно собирают и отправляют помощь как подразделениям Вооруженных Сил РФ, так и добровольческим казачьим отрядам. В этот раз к сбору присоединились Таганрогское благочиние, педагоги и воспитанники детского сада №24, организация «Боевое братство» и ТАНТК им. Бериева. Часть груза предназначалась полевому блиндажному храму: по просьбе настоятеля казаки приобрели и доставили бензиновый генератор. Также в состав помощи вошли церковная утварь, средства личной гигиены, бутилированная вода, газовые баллоны и продукты питания.

«Благодарю правление ГКО «Таганрогское», атамана Надолинского, всех казаков за отзывчивость. Такая помощь — это прямое продолжение славных казачьих традиций: всегда быть опорой для тех, кто с оружием в руках стоит на страже нашего Отечества», — написала в своих соцсетях глава города.

Фото: ГКО «Таганрогское»

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Таганрогская правда

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