Нашла чужую карту и сделала несколько покупок: в Таганроге возбуждено уголовное дело за кражу

Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы.

В Таганроге 31-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже банковской карты. Женщина обнаружила, что с её счета были списаны средства на сумму более 1 тысячи рублей без её ведома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 26-летнюю жительницу Матвеево-Курганского района. Она нашла на улице чужую банковскую карту и решила воспользоваться ею. Подозреваемая совершила несколько покупок в торговом заведении, однако после неудачной попытки оплаты покинула магазин, сломала карту и выбросила её.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Полиция напоминает: использование найденной банковской карты расценивается как хищение денежных средств и влечет уголовную ответственность. В случае обнаружения чужой карты необходимо незамедлительно передать её в банк или правоохранительные органы.

Фото: magnific