Главная » Новости Таганрога

Базирующийся в Таганроге донецкий «Шахтер» одержал крупную победу в гостях

На чтение 1 мин Просмотров 53 Опубликовано

Команда упрочила свое лидерство в группе 1.

Новости Таганрога

Играющая во второй российской лиге команда «Шахтер», проводящая домашние игры в Таганроге, одержала победу в очередном туре в группе 1 дивизиона Б.

В Астрахани донецко-таганрогские футболисты переиграли местный клуб со счетом 3:0.  Все три мяча были забиты во второй половине матча. На 61-й минуте отличился новичок «Шахтера», опытный 36-летний защитник Владимир Хозин, проводивший первую игру. На 86-й минуте отличился еще один игрок, проводивший первый матч за «Шахтер» — 209-летний воспитанник московского «Спартака», полузащитник Андрей Трофимов. На пятой добавленной минуте третий мяч с 11-метрового забил нападающий Марк Дегтярев, который проводил лишь вторую игру за «Шахтер» и отличился в обеих.

После этой победы «Шахтер» упрочил свое лидерство в группе 1 — на счету команды 28 очков. Ближайший конкурент — ФК «Севастополь», отстает на 4 очка. Следующую игру «Шахтер» проведет 13 мая в Таганроге с командой «Дружба» из Майкопа.

Фото: ВК «ФК «Шахтер»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости спорт Таганрог футбол
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru