Базирующийся в Таганроге донецкий «Шахтер» одержал крупную победу в гостях

Команда упрочила свое лидерство в группе 1.

Играющая во второй российской лиге команда «Шахтер», проводящая домашние игры в Таганроге, одержала победу в очередном туре в группе 1 дивизиона Б.

В Астрахани донецко-таганрогские футболисты переиграли местный клуб со счетом 3:0. Все три мяча были забиты во второй половине матча. На 61-й минуте отличился новичок «Шахтера», опытный 36-летний защитник Владимир Хозин, проводивший первую игру. На 86-й минуте отличился еще один игрок, проводивший первый матч за «Шахтер» — 209-летний воспитанник московского «Спартака», полузащитник Андрей Трофимов. На пятой добавленной минуте третий мяч с 11-метрового забил нападающий Марк Дегтярев, который проводил лишь вторую игру за «Шахтер» и отличился в обеих.

После этой победы «Шахтер» упрочил свое лидерство в группе 1 — на счету команды 28 очков. Ближайший конкурент — ФК «Севастополь», отстает на 4 очка. Следующую игру «Шахтер» проведет 13 мая в Таганроге с командой «Дружба» из Майкопа.

Фото: ВК «ФК «Шахтер»