Военком Таганрога рассказал об особенностях осеннего призыва и службе по контракту

О работе военного комиссариата Таганрога в этот ответственный период рассказал его руководитель полковник Андрей Першин.

— Андрей Владимирович, как проходит осенний призыв 2025 года в нашем городе?

— Осенний призыв в армию — одно из ключевых мероприятий по комплектованию наших Вооруженных сил. В этом году он проходит по обновленным правилам, утвержденным Указом Президента РФ от 29.09.2025 г. № 690. Начался процесс 1 октября и продлится до 31 декабря этого года. На действительную военную службу призываются граждане мужского пола, подпадающие под требования Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

— В какие регионы России направляются призванные таганрожцы?

— Регионы могут быть различными, но, как показывает анализ распределения за октябрь месяц, около 80% остались служить в Ростовской области. Сразу хочу успокоить родителей: ни один из призванных не попал и не попадет в зону проведения СВО.

— Учитываются ли гражданские специальности призывников при назначении на должности в воинских подразделениях?

— Это одно из обязательных условий. Сварщик гарантированно попадет в ремонтное подразделение. IT-специалисту уготована должность в штабе соединения или воинской части. Водители служат только водителями, при необходимости проходят доподготовку на право управления соответствующими транспортными средствами. Желающие получить специальность водителя также могут прийти в военкомат и оформиться для обучения в Таганрогской автошколе ДОСААФ.

— Как обстоят дела с явкой призывников в военкомат?

— Если имеете в виду уклонистов, таких на сегодняшний день нет и, уверен, не будет. Таганрог в этом всегда отмечался вышестоящим руководством в лучшую сторону. Сразу хочу сказать, что наш военный комиссариат включен в Единый реестр воинского учета. Его система автоматически собирает данные о военнообязанных гражданах напрямую из различных федеральных реестров, включая ЗАГС, ФНС, СФР, ГАИ (ГИБДД), Минздрав и Минсельхоз.

Основное назначение реестра воинского учета — автоматизация постановки и снятия с учета, актуализация сведений о гражданах, уведомление их через портал Госуслуг. Так что, если на Госуслуги кому-то придет электронная повестка для явки в военкомат, знайте, это не фейк, а законное требование.

— А если всё же не прибыл?

— Сейчас это чревато. Если призывник осенью 2025 года, получив повестку, не явится в военкомат, наступает как административная, так и уголовная ответственность. В качестве административного наказания накладывается штраф от 10 до 30 тыс. рублей (ст. 21.5 КоАП РФ). Если будет доказано, что гражданин сознательно уклоняется от воинской службы, применяется ст. 328 УК РФ. Тогда возможны наказания: штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода за срок до 1,5 года; принудительные работы до 2 лет; арест до 6 месяцев; лишение свободы до 2 лет.

Наступают и дополнительные последствия: запрет на выезд за границу, блокировка карт и другие. Причем система ограничений работает в автоматическом режиме до тех пор, пока не будет сделана отметка о явке призывника в военкомат.

— Продолжается ли призыв срочников для службы на границе?

— Да, продолжается. Основными критериями, как и раньше, считаются состояние здоровья, отличная физическая форма и психологическая устойчивость.

— Какие еще задачи решаются вашими подчиненными в этот период?

— Происходит отбор выпускников для поступления в военные училища в 2026 году. Хочу сказать, что по итогам этого года все кандидаты, изъявившие желание стать офицерами, поступили в выбранные ими военные учебные заведения. Желающие могут обращаться прямо сейчас, перечень училищ большой, на любой вкус. Было бы желание.

Продолжается набор военнослужащих по контракту для участия в спецоперации. Подписавшие документы получают единовременные выплаты: 2 миллиона рублей «губернаторских» и 400 тысяч — «президентских». Денежное довольствие при ведении боевых действий — от 210 тысяч рублей. Существуют определенные надбавки. Также набираем в подразделения «БАРС» («Боевой армейский резерв страны»). Желающие подписывают контракт на шесть месяцев, после чего подлежат увольнению. В обоих вариантах существует возрастное ограничение до 63 лет.

— А «БАРСовцам» единовременные выплаты положены?

— Нет, они предусмотрены только для тех, кто подписал стандартный контракт на военную службу. Добровольцы, находящиеся в зоне СВО, получают денежное содержание исходя из тарифов, определенных ранее.

— Что делается для привлечения граждан к защите важных объектов города от атак вражеских беспилотников?

— В соответствии с законом о привлечении резервистов к охране стратегически важных объектов в мирное время, принятым Госдумой и подписанным Президентом России, проводится набор добровольцев-резервистов в мобильные огневые группы. Их задача – охрана важных предприятий Таганрога во время привлечения на специальные сборы.

На изъявивших желание распространяются все гарантии, компенсации и страховые выплаты, аналогичные тем, что предусмотрены для военнослужащих. На время привлечения к сборам за ними сохраняются рабочие места и средняя заработная плата. Выплачивается денежное довольствие военнослужащих. Возрастное ограничение — до 63 лет. Для выполнения боевых задач в зоне спецоперации добровольцы привлекаться не будут.

Беседовал Евгений БУТЫЛИН, фото автора