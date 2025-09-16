Главная » #ЖКХ

Водоснабжение жителей сельских районов под Таганрогом улучшат новые скважины

Средства на их строительство из областного бюджета распорядился выделить глава Дона.

В Ростовской области будут выделены дополнительные средства из областного бюджета на решение коммунальных задач в различных территориях региона. Соответствующее распоряжение дал глава региона Юрий Слюсарь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РО.

В частности, для решения проблем водоснабжения жителей Неклиновского и Матвеево-Курганского районов предусмотрено дополнительно из облбюджета более 15 млн рублей на строительство двух дублирующих артезианских скважин Сухореченского водозабора, который обеспечивает водоснабжение более 11 тысяч человек.

27 млн рублей будут направлены муниципалитетам на приобретение материалов для электрических сетей уличного освещения, покупку специализированной коммунальной техники, улучшение водоснабжения.

