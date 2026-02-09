Таганрогский «Водоканал» на этой неделе запланировал работы по семи адресам

На прошлой неделе ремонтные бригады устранили 61 порыв на сетях водоснабжения города.

В Таганроге в течение второй недели февраля МУП «Водоканал» по плану будет вести ремонтные работы по семи адресам.

Это ул. Чехова, 357, ул. Александровская/20-й переулок, ул. Октябрьская/ул. Пирогова, ул. К. Либкнехта, 54, 16-й переулок, 86, 20-й переулок, 118, ул. Менделеева/ул. Циолковского. В этой связи параметры водоснабжения в дома окрестных районов могут быть снижены, сообщили в администрации Таганрога.

На прошлой неделе, с 2 по 8 февраля, на сетях водоснабжения Таганрога произошла 61 авария, которую специалисты «Водоканала» устранили, работая в сложных погодных условиях.

Сегодня, 9 февраля, порыв случился по адресу Жуковского, 5. Из-за этого водоснабжение до середины дня снижено в районе, ограниченном улицами Жуковского, Менделеева, Калинина, Яблочкина, Транспортная, Комарова, Попова. Аварийные работы продлятся до 18 часов, уточнили в «Водоканале».

Фото из архива.