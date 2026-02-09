Главная » #ЖКХ

Таганрогский «Водоканал» на этой неделе запланировал работы по семи адресам

На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

На прошлой неделе ремонтные бригады устранили 61 порыв на сетях водоснабжения города.

#ЖКХ

В Таганроге в течение второй недели февраля МУП «Водоканал» по плану будет вести ремонтные работы по семи адресам.

Это ул. Чехова, 357, ул. Александровская/20-й переулок, ул. Октябрьская/ул. Пирогова, ул. К. Либкнехта, 54, 16-й переулок, 86, 20-й переулок, 118, ул. Менделеева/ул. Циолковского. В этой связи параметры водоснабжения в дома окрестных районов могут быть снижены, сообщили в администрации Таганрога.

На прошлой неделе, с 2 по 8 февраля, на сетях водоснабжения Таганрога произошла 61 авария, которую специалисты «Водоканала» устранили, работая в сложных погодных условиях.

Сегодня, 9 февраля, порыв случился по адресу Жуковского, 5. Из-за этого водоснабжение до середины дня снижено в районе, ограниченном улицами Жуковского, Менделеева, Калинина, Яблочкина, Транспортная, Комарова, Попова. Аварийные работы продлятся до 18 часов, уточнили в «Водоканале».

Фото из архива.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал водоснабжение ЖКХ новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru