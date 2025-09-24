Главная » Новости Таганрога

Водителям Таганрога рассказали, введут ли ограничения на пользование авто с правым рулем

В СМИ появилась информация о том, что МВД готовит предложения, направленные на ограничение использования автомобилей с правым расположением руля.

«В связи с сообщениями в СМИ о предложениях ввести дополнительные ограничения на транспортные средства с правым рулём (утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и другие), информирую, что МВД России не поддерживает такие инициативы и не выдвигало их», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Отмечается, что в 2024 году в России доля погибших в авариях с участием автомобилей с правым рулём составила около 12% от общего числа жертв ДТП.

Проект новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения предусматривает изучение возможностей обеспечения безопасности при использовании автомобилей с правым расположением руля.

Будет проведена оценка рисков, связанных с особенностями управления и световыми приборами в праворульных транспортных средствах. Планируется разработать конкретные меры, включая просветительскую работу с водителями и повышение качества их подготовки. Это направлено на повышение безопасности управления праворульным транспортом и адаптацию таких автомобилей к дорожной инфраструктуре России.

«Запреты в этой сфере в проекте Стратегии не предусмотрены, — отмечает Ирина Волк. — МВД России категорически против ограничений на эксплуатацию праворульных автомобилей. В настоящее время ведомство не разрабатывает и не планирует проектов нормативных правовых актов в этой области».

Изображение от jcomp на Freepik

