Во Дворце Алфераки Таганрога выступит композитор и пианист Алексей Хевелев

Опубликовано

8 ноября в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога пройдет историко-музыкальный вечер «Учитель и ученики».

Для любителей фортепианной музыки выступит почётный деятель и председатель Ростовской областной организации Союза композиторов России, профессор Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Хевелев.

В рамках Восьмого международного фестиваля молодых композиторов «Одна восьмая» Алексей Хевелев исполнит собственные сочинения и произведения своих талантливых учеников: Александры Волченко, Сергея Давыдченко, Данилы Колестратова, Никиты Короля, Георгия Лисицына, Амалии Плеховой, Альберта Романенко, Егора Сыроежкина, Александры Черчел, Елисея Швецова.

Концерт начнется в 16.00 в здании Историко-краеведческого музея на улице Фрунзе, 41. Справки по телефону: 8(8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что творчество Есенина и Чехова стали главными темами «Ночи искусств» в Таганроге.

Фото Владимира Прозоровского

