Во дворце Алфераки Таганрога прозвучат русские романсы

11 октября в двусветном зале Дворца Н.Д. Алфераки состоится историко-музыкальный вечер «Я вижу образ твой…».

Меломаны услышат арии из опер великих русских композиторов Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, прозвучат классические романсы Александра Алябьева, Александра Варламова, Петра Чайковского. А также известные народные и советские эстрадные песни.

В программе примет участие лауреат международных конкурсов, участница Премии ассоциации продюсеров кино и телевидения Екатерина Гриневич (лирическое сопрано). Концертмейстер – заслуженная артистка Республики Крым Юлия Синельникова.

Историко-музыкальный вечер состоится 11 октября в 16.00 в Историко-краеведческом музее (во Дворце Н.Д. Алфераки), ул. Фрунзе, 41. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Фото из архива