Во Дворце Алфераки Таганрога представят музыкальное путешествие от Шуберта до Дунаевского

19 апреля в Таганроге состоится историко-музыкальный вечер, объединяющий классические произведения разных эпох в исполнении известных музыкантов. В двусветном зале Дворца Алфераки представят программу «Сопрано и кларнет: музыкальное путешествие во времени».

Для гостей прозвучат сочинения Чайковского, Рахманинова, Гречанинова, Свиридова, Шуберта, Грига, Дебюсси, Сен-Санса, Дунаевского и Фролова. Организаторы отмечают, что эти произведения обращены к вечным ценностям и существуют вне времени, сочетая в себе меланхолию и страсть, светлую ностальгию и драматизм, утонченность и искренность.

Исполнителями выступят лауреаты международных конкурсов: солистка Ростовской государственной филармонии Кнарик Закарьян (сопрано), преподаватель Ростовского колледжа искусств Александр Пашков (кларнет) и доцент Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова Екатерина Добровольская (фортепиано).

Мероприятие начнется в 16:00 в здании Историко-краеведческого музея по адресу: улица Фрунзе, 41. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8634) 38-34-96.

