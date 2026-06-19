Во Дворце Алфераки Таганрога ансамбль скрипачей исполнит произведения композиторов XVIII–XXI веков

В субботу, 20 июня, во Дворце Алфераки в Таганроге состоится историко-музыкальный вечер «Скрипичный союз: портреты эпох». В программе примет участие ростовский ансамбль скрипачей «Кантилена».

Любители классической музыки смогут насладиться произведениями Иоганна Себастьяна Баха, Йоганнеса Брамса, Эдуарда Элгара, Йозефа Штрауса, Антонина Дворжака, Исаака Альбениса, Фрица Крейслера, Александры Пахмутовой, Астора Пьяццоллы и Дмитрия Шостаковича.

Музыку зарубежных и отечественных композиторов XVIII–XXI веков исполнит ансамбль «Кантилена» под руководством заслуженного педагога РФ Тамары Макеевой. Концертмейстер коллектива — Юлиан Селицкий. В составе ансамбля — лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Элина Архипова, Татьяна Бескорсова, Полина Высоцкая, Леонид Звягинцев, Ксения Саханда, Алиса Ткаченко и Алена Троицкая.

Ведущей вечера выступит кандидат искусствоведения, профессор Наталья Мещерякова. Мероприятие начнется в 18.00 в здании Историко-краеведческого музея на улице Фрунзе, 41. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что половецкие «каменные бабы» во внутреннем дворике таганрогского Дворца Алфераки теперь постоянно доступны к просмотру.

Фото Сергея Плишенко (из архива)