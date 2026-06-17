Половецкие «каменные бабы» во внутреннем дворике таганрогского Дворца Алфераки теперь постоянно доступны к просмотру

Полюбоваться самобытной экспозицией «Каменные стражи Степи» посетители музея смогут в теплые месяцы года.

Таганрогский музей-заповедник (ТГЛИАМЗ) пошел навстречу своим гостям и открыл для постоянного просмотра внутренний дворик Дворца Алфераки, где расположены знаменитые колоритные «каменные бабы» — монументальные статуи, которые около тысячи лет назад служили символами власти половецких племен над обширной территорией от западных отрогов Тянь-Шаня до Дуная. Тематическая экспозиция под названием «Каменные стражи Степи» будет доступна для посещений все лето и большую часть осени, сообщили в пресс-службе ТГЛИАМЗ.

На Нижнем Дону и в Приазовье археологические памятники половцев в основном представлены погребальными комплексами. Помимо богатого инвентаря, кочевники оставили уникальные образцы сакрального искусства — «каменные бабы». Эти статуи высотой до четырех метров олицетворяли предков и устанавливались на самых высоких точках степи, курганных могильниках, водоразделах и в специальных святилищах. После монгольского завоевания в XIII веке половецкая культура пришла в упадок, а значительная часть изваяний была уничтожена в ходе борьбы с язычеством, которую вели мусульмане. Сохранившиеся памятники стали гордостью археологических коллекций разных музеев. В собрании Таганрогского музея-заповедника насчитывается более тридцати таких изваяний.

Двадцать из них долгое время хранились во внутреннем дворике Историко-краеведческого музея. Эта территория была по большей части закрытой, и посетители могли попасть туда лишь во время некоторых мероприятий в теплое время года.

Как пояснила заведующая музеем Галина Крупницкая, гости всегда хотели поближе рассмотреть «каменных баб» и больше о них узнать.

«Мы решили пойти им навстречу, открыв это пространство для посещения на постоянной основе, — сказала она. — Изготовили информационный стенд, снабдили информационными табличками каждую статую. И теперь посетители по желанию могут выйти в наш дворик и познакомиться с археологическими артефактами».

Основу коллекции половецких «каменных баб» Таганрогского музея-заповедника составляют находки, собранные в ходе экспедиций. Значительная часть памятников была передана в дар музею местными жителями и исследователями.

Директор музея-заповедника Елизавета Липовенко отметила, что сотрудники постоянно работают над расширением экспозиционных возможностей.

«Сейчас мы организовали доступ во двор музея, который по смыслу и содержанию превращен в новое музейное пространство. Все это решает важнейшие задачи исторического просвещения, раскрытия нашим посетителям новых граней культурно-исторического наследия Таганрога и всего Донского края», — подчеркнула Елизавета Липовенко.

Источник и фото: пресс-служба ТГЛИАМЗ