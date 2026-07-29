Минкульт внес в реестр наследия 48 археологических памятников в 14 районах Дона, в том числе под Таганрогом

Всего в Ростовской области сегодня насчитывается свыше 8 тысяч археологических объектов под охраной государства.

Министерство культуры РФ внесло в государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) народов России 48 новых археологических памятников, обнаруженных на территории Ростовской области.

Эти объекты были выявлены специалистами в 14 районах Дона: Азовском, Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском, Дубовском, Зерноградском, Зимовниковском, Каменском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Семикаракорском, Тарасовском, Усть-Донецком, а также в Ростове-на-Дону. Теперь все они находятся под охраной государства.

«Археологические памятники — это уникальные и невосполнимые источники знаний о прошлом. Мы несем ответственность перед будущими поколениями за сохранение нашей культурной идентичности», — отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия региона Ирина Коробова.

Всего на сегодняшний день в Ростовской области насчитывается 8 152 объекта археологического наследия федерального значения.

Фото: ГАУК РО «Донское наследие».