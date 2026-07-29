Главная » Новости Таганрога

Минкульт внес в реестр наследия 48 археологических памятников в 14 районах Дона, в том числе под Таганрогом

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Всего в Ростовской области сегодня насчитывается свыше 8 тысяч археологических объектов под охраной государства.

Новости Таганрога

Министерство культуры РФ внесло в государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) народов России 48 новых археологических памятников, обнаруженных на территории Ростовской области.

Эти объекты были выявлены специалистами в 14 районах Дона: Азовском, Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском, Дубовском, Зерноградском, Зимовниковском, Каменском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Семикаракорском, Тарасовском, Усть-Донецком, а также в Ростове-на-Дону. Теперь все они находятся под охраной государства.

«Археологические памятники — это уникальные и невосполнимые источники знаний о прошлом. Мы несем ответственность перед будущими поколениями за сохранение нашей культурной идентичности», — отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия региона Ирина Коробова.

Всего на сегодняшний день в Ростовской области насчитывается 8 152 объекта археологического наследия федерального значения.

Фото: ГАУК РО «Донское наследие».

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости объекты ОКН Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru