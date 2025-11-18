Во Дворце Алфераки Таганрога Алла Цымбал расскажет об Александре I

28 ноября в двусветном зале Историко-краеведческого музея состоится историко-музыкальный вечер «Последняя осень императора». Его проведет старший научный сотрудник Таганрогского музея-заповедника Алла Цымбал. В мероприятии примет участие муниципальный камерный оркестр Таганрога.

Алла Августовна расскажет, какую роль император Александр Павлович сыграл в развитии нашего города и в его превращении в процветающий экономический, культурный и административный центр Юга России.

Таганрог 200 лет назад стал резиденцией императора Александра I и местом, где 19 ноября (по новому стилю – 1 декабря) 1825 года прервался его земной путь.

Для гостей прозвучат произведения русских и европейских композиторов: Евстигнея Фомина, Георга Фридриха Генделя, Франца Шуберта, Яна Сибелиуса и других известных мастеров. Классику исполнит муниципальный камерный оркестр Таганрога, художественный руководитель – Игорь Тронов, солистка – Вера Терехова (сопрано).

Историко-музыкальный вечер состоится в пятницу, 28 ноября, в 18.00. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Фото Владимира Прозоровского