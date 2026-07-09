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Власти Таганрога призвали жителей прекратить подкармливать бездомных собак

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Создание кормовой базы провоцирует формирование в городе стай бродячих животных.

Новости Таганрога

Власти Таганрога призвали жителей и управляющие компании активнее участвовать в решении проблемы бездомных собак, напомнив о законодательных ограничениях и важности профилактики. Глава города Светлана Камбулова отметила, что в администрацию регулярно поступают жалобы на стаи бродячих животных во дворах, на детских площадках и улицах, и заявила, что разделяет тревогу горожан, особенно в вопросах безопасности детей.

Однако, как пояснила глава, муниципалитет обязан действовать строго в рамках Федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными». Согласно этому закону, изымать собак навсегда городские власти не имеют права. Работа строится по системе «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат»: специалисты отлавливают животное, вакцинируют от бешенства, чипируют и возвращают в ту же среду обитания.

Основным фактором формирования стай, по словам главы города, является наличие кормовой базы, которую невольно создают сами жители. Собаки не собираются в стаи там, где им нечего есть, и подкармливая их на улице, человек повышает риски для соседей.

Светлана Камбулова обратилась к руководителям управляющих компаний и ТСЖ с просьбой включиться в профилактическую работу: провести разъяснительные беседы с жильцами, особенно с теми, кто устраивает стихийные «столовые» у подъездов, разместить информационные памятки на досках объявлений и опубликовать предупреждения в общедомовых чатах.

Фото из архива

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новости отлов собак Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

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