Власти Таганрога предупредили о риске перехода неучтенной недвижимости в собственность города

Владельцам 16,7 тыс. объектов недвижимости в Таганроге необходимо заявить о своих правах до 1 мая 2026 года.

Глава Таганрога Светлана Камбулова в очередной раз напомнила жителям города о необходимости проверить статус своей недвижимости. 1 мая 2026 года завершается работа по установлению собственников ранее учтенных объектов недвижимости. Это объекты, права на которые появились задолго до введения современной системы госрегистрации недвижимости.

«Большинство владельцев таких объектов приобрели их в 90-е годы или в период, когда регистрация производилась через бюро технической инвентаризации. Поэтому зачастую права на подобные объекты недвижимости до сих пор не внесены в Единый государственный реестр недвижимости», — пояснила глава Таганрога.

На территории города расположены 75 837 объектов недвижимости разного назначения, включая земельные участки, здания, строения и объекты незавершенного строительства. На сегодняшний день работа проведена в отношении 59 143 объектов.

Важно знать, что госпошлину за регистрацию прав на объекты недвижимости, приобретенные до 31 января 1998 года, платить не придется. Владельцы такой недвижимости могут самостоятельно проверить статус своих объектов через сайт администрации города.

«Если собственник объекта не заявится добровольно, администрация города будет вынуждена поставить объект на учет как бесхозяйный, после чего он перейдет в собственность муниципалитета», — предупредила Светлана Камбулова.

Зачем нужна такая регистрация? Она защищает права собственников на владение имуществом, предупреждает возможное мошенничество, упрощает дальнейшие операции с недвижимостью.

«Кроме того, неучтенная в реестре недвижимость снижает налоговые поступления в местную казну, которые могли бы пойти на благоустройство и развитие города, — отметила глава города.

Получить дополнительную консультацию можно, позвонив в комитет по управлению имуществом г. Таганрога по номеру: 8 (8634) 61-36-92.

