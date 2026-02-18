Власти Таганрога готовят конкурс на масштабный ремонт дорог, пострадавших во время зимы

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что делается в городе для того, чтобы ликвидировать многочисленные выбоины на дорогах, которые появились зимой в результате перепадов температур, воздействия снега, гололеда и реагентов.

По ее словам, для оперативного устранения выбоин уже заключен контракт, позволяющий применять литую асфальтобетонную смесь до начала полноценного дорожного сезона. Поскольку фрезерование полотна пока не проводится, работы ведутся методом точечной заделки, при котором смесь подается непосредственно в повреждение. Особое внимание уделяется контролю температуры материала, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность ремонта в условиях пока еще низких температур. Параллельно администрация готовит документацию для проведения конкурса и выбора подрядчика на более масштабный ремонт, который начнется после завершения процедур и заключения контракта.

«Наша задача — максимально быстро устранить неизбежные последствия зимы. Все сообщения о состоянии дорог фиксируются и учитываются при планировании работ. Сформированы соответствующие планы-графики», — отметила Светлана Камбулова.

Глава города напомнила, что асфальтовые заводы традиционно начинают работу с 1 апреля, однако начало сезона с применением горячих смесей может быть отложено, если температура воздуха будет держаться ниже нуля.

«Понимаю, что состояние дорог после зимы вызывает справедливые нарекания. Именно поэтому работа ведется поэтапно: сначала — оперативное устранение самых опасных повреждений, затем — комплексный ремонт», — подчеркнула Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге за ночь провели точечный ремонт на 123 квадратных метрах дорожного покрытия.

