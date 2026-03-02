Власти Таганрога готовят контракты на ремонт дорог на 25 млн рублей

Администрация Таганрога скорректировала задачи по ключевым городским проектам.

2 марта на планерном совещании в администрации Таганрога были подведены промежуточные итоги работы и скорректированы задачи на ближайшие недели. Глава города Светлана Камбулова заслушала отчеты своих заместителей, уделив особое внимание ходу реализации ключевых городских проектов.

Продолжается второй этап реконструкции здания драматического театра имени А.П. Чехова, все работы ведутся строго по утвержденному графику.

«Параллельно готовятся к запуску новые объекты: ремонт кровли музыкальной школы имени А.Г. Абузарова, реставрация мозаичного панно «Ленин» и обустройство площадки ГТО на улице Калинина, 106», — рассказала глава Таганрога.

Также завершается подготовка документов для конкурсных процедур в рамках инициативного бюджетирования — проекты, предложенные жителями, переходят в фазу торгов.

В сфере ЖКХ, особенно актуальной в зимне-весенний период, ведутся работы по ремонту двух котлов и 11 участков тепловых сетей. Завершен демонтаж котлов на улице Химической, 11 и улице Заводской, 1. На котельные поставлено новое оборудование, идут подготовительные работы для его монтажа, которые должны быть завершены до 1 апреля 2026 года.

По улице Желябова в рамках капитального ремонта теплосетей выполнены изоляция и переврезка. На улице Турубаровых работы ведутся на втором из двух участков, первый уже готов. Срок завершения работ на втором участке — 3 марта, общий срок по объекту — до 21 июля 2026 года.

Что касается дорожного хозяйства, запланировано заключение еще двух муниципальных контрактов на устранение деформаций дорожного полотна литой смесью, вся документация уже готова. Также готовятся сметы для контракта на ремонт дорог традиционной смесью на сумму 25 млн рублей.

«К работам с использованием традиционной смеси планируется приступить в марте 2026 года, как только начнут работу профильные заводы», — подчеркнула Светлана Камбулова.

По проекту реконструкции сквера «Клятва Юности» лимиты финансирования доведены, конкурсная документация подготовлена.

Глава Таганрога продолжит информировать горожан о ходе работ по каждому из направлений.

Ранее мы рассказывали, что глава города обозначила первоочередные задачи первой недели весны по итогам обращений таганрожцев.

Фото из архива