Главная » Город

Владимира Ломакина избрали президентом таганрогской школы № 8

На чтение 1 мин Просмотров 62 Опубликовано

В таганрогской школе № 8, носящей имя Героя Советского Союза Анатолия Георгиевича Ломакина, в результате школьных президентских выборов победу одержал 11-классник Владимир Ломакин.

Город

Новый президент школы – однофамилец нашего земляка Анатолия Ломакина, советского летчика-аса истребительной авиации Военно-морского флота СССР, погибшего в воздушном бою 25 января 1944 года.

Владимир Ломакин победил троих своих соперников с большим отрывом в набранных голосах. Владимир – волейболист, капитан школьный команды по волейболу, победившей в этом году в общегородских межшкольных соревнованиях. На днях он в порядке исключения был принят в спортивную секцию, в которой тренируются члены университетской сборной (сборной команды Таганрогского кампуса Южного федерального университета).

Избирателей-школьников на свою сторону он привлек, например, обещанием проводить соревнования по различным командным видам спорта внутри школы, между классами, не раз в год, как ранее, а каждую четверть. Остается надеяться, что новый президент Владимир Ломакин при поддержке школьной администрации выполнит свои предвыборные обещания.

Ранее мы рассказали, что учитель-логопед детсада Таганрога победила в областном конкурсе.

Фото с официальной страницы ВКонтакте школы № 8

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Владимир Ломакин выборы новости Таганрог школа №8
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru