Владимира Ломакина избрали президентом таганрогской школы № 8

В таганрогской школе № 8, носящей имя Героя Советского Союза Анатолия Георгиевича Ломакина, в результате школьных президентских выборов победу одержал 11-классник Владимир Ломакин.

Новый президент школы – однофамилец нашего земляка Анатолия Ломакина, советского летчика-аса истребительной авиации Военно-морского флота СССР, погибшего в воздушном бою 25 января 1944 года.

Владимир Ломакин победил троих своих соперников с большим отрывом в набранных голосах. Владимир – волейболист, капитан школьный команды по волейболу, победившей в этом году в общегородских межшкольных соревнованиях. На днях он в порядке исключения был принят в спортивную секцию, в которой тренируются члены университетской сборной (сборной команды Таганрогского кампуса Южного федерального университета).

Избирателей-школьников на свою сторону он привлек, например, обещанием проводить соревнования по различным командным видам спорта внутри школы, между классами, не раз в год, как ранее, а каждую четверть. Остается надеяться, что новый президент Владимир Ломакин при поддержке школьной администрации выполнит свои предвыборные обещания.

Фото с официальной страницы ВКонтакте школы № 8