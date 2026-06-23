Транспортная прокуратура признала необоснованным дисциплинарное взыскание работникам порта Таганрога

Таганрогская транспортная прокуратура добилась отмены незаконных приказов о наказании сотрудников морского порта. Ведомство выявило нарушения трудового законодательства в деятельности АО «Таганрогский морской торговый порт».

В ходе проверки выяснилось, что в отношении сменных экспедиторов провели служебное разбирательство, по итогам которого к дисциплинарной ответственности привлекли четырех работников.

«Однако прокуратура установила, что выводы разбирательства носили предположительный характер и не подтверждались прямыми, бесспорными и безусловными доказательствами», — сообщает надзорное ведомство.

Кроме того, не была определена точная дата совершения дисциплинарного проступка, что свидетельствует об ошибочности и необоснованности принятых решений.

В связи с этим на приказы о наложении взысканий были принесены протесты. После их рассмотрения незаконные приказы отменили.

Ранее мы рассказывали о том, что Таганрогская транспортная прокуратура выявила подлог документов моряка.

Фото Сергея Плишенко из архива