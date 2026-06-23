В Таганроге предпринимателей и покупателей познакомят с изменениями в законодательстве о правах потребителей

В июне 2026 года специалисты управления потребительского рынка администрации Таганрога проведут серию онлайн-семинаров, посвященных изменениям в законодательстве о защите прав потребителей.

Мероприятия пройдут под названием «Защита прав потребителей – 2026: что изменилось и как это работает».

В текущем году в нормативную базу внесен ряд поправок, которые затрагивают как права покупателей, так и обязанности продавцов. Чтобы разъяснить нововведения, организованы два семинара: 25 июня в 15.00 — для потребителей, а 26 июня в 15.00 — для хозяйствующих субъектов.

«Цель мероприятий — повышение правовой грамотности и профилактика нарушений в сфере защиты прав потребителей», — информирует администрация Таганрога.

Для участия необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (8634) 312-785.

Изображение от rawpixel.com на Magnific