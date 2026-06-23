Пятый фестиваль балалайки в Таганроге объединил юных талантов и мастеров

В Международный день балалайки, 23 июня, Таганрог наполнился особой атмосферой. Пять лет назад именно в нашем городе зародился фестиваль «Балалайка — русская душа», и теперь это событие стало поводом для гордости местных жителей.

«Три струны — на первый взгляд, совсем немного, но в этом скромном инструменте скрыто настоящее волшебство. Балалайка удивляет своей универсальностью: она звучит и на вечерних народных гуляниях, и в концертных залах в составе симфонического оркестра, и даже в джазовых импровизациях», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Пятый фестиваль в течение нескольких часов проходил на сцене городского ДК, собрав немало восторженных зрителей и талантливых исполнителей.

Особенно ценно, что фестиваль объединяет разные поколения. На одной сцене выступают юные таланты и признанные мастера, которые передают им секреты своего искусства. Это наглядно показывает: культура не знает границ и живет там, где есть искреннее желание творить и делиться красотой.

«Таганрог всегда славился своими талантами и бережным отношением к традициям. Спасибо всем, кто хранит и приумножает это наследие, кто сегодня наполняет улицы города живой, искренней музыкой. Пусть в каждом доме звучит мелодия, близкая сердцу. И пусть балалайка — символ русской души — продолжает объединять нас всех», — отметила глава города.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой