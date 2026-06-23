Как соцконтракт помогает многодетным семьям Таганрога обрести уверенность в будущем

Многодетные семьи ежедневно сталкиваются с необходимостью совмещать заботу о детях с решением бытовых и финансовых вопросов. Государство предлагает таким семьям поддержку в виде социального контракта — соглашения, по которому органы соцзащиты выделяют средства, а семья обязуется улучшить свое материальное положение.

Это не разовая выплата, а инструмент, помогающий выстроить более устойчивую модель жизни.

Как сообщила первый заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева, в рамках реализации нацпроекта «Семья» с начала 2026 года УСЗН Таганрога заключено 114 социальных контрактов на сумму 25,9 млн руб. Из них большая часть — на открытие индивидуальной трудовой деятельности и на поиск работы.

Вот несколько примеров того, как многодетные семьи из Таганрога воспользовались этой возможностью.

Виктор, отец шестерых детей, превратил хобби по изготовлению ключей в полноценный бизнес. На средства социального контракта он приобрел станки и профессиональные инструменты, и теперь его мастерская приносит стабильный доход.

Екатерина, мать троих детей, оставшись без работы, заключила соцконтракт по программе «Поиск работы». Она прошла консультации, нашла должность специалиста по кадрам в стоматологической клинике и получила государственную помощь, что обеспечило семье стабильный заработок.

Ирина, воспитывающая тринадцать детей, потратила выделенные средства на покупку кроватей и шкафов — в доме появилось личное пространство для каждого ребенка.

«Социальный контракт помогает семьям не только решить текущие проблемы, но и обрести уверенность в будущем: родители могут освоить новую профессию, открыть свое дело или найти работу, а дети видят, что труд и целеустремленность приносят результаты», — подчеркнули в УСЗН Таганрога.

Для получения господдержки желающие могут обратиться в Управление социальной защиты населения Таганрога или подать заявление через портал Госуслуг. Дополнительная информация — по телефону: 8 (8634) 619-600.

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