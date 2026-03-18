Владимир Полищук: «Не ошибается тот, кто ничего не делает»

Именно так заместитель генерального директора по производству Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) определяет подход к решению задач и развитию предприятия.

Работа на заводе с такой богатой историей, а в этом году ТКЗ исполняется 130 лет, — это не просто ежедневный труд, это большая ответственность перед прошлым, настоящим и будущим, уверен Владимир Валерьевич. За годы на предприятии он видел множество перемен, становился свидетелем непростых периодов и осознал одну важную истину: главным богатством завода всегда были и остаются люди. Это искренний разговор о роли руководителя, команде и любви к своему делу.

ЛИЧНЫЙ ПУТЬ И МОТИВАЦИЯ

— Владимир Валерьевич, какой у Вас стаж работы на ТКЗ?

— Мой стаж на ТКЗ — 29 лет. Это почти три десятилетия, которые я посвятил одному коллективу, одному большому делу. Сегодня считается, что постоянство и приверженность одному месту — что-то устаревшее, но для меня это предмет гордости. В моей трудовой книжке всего одна запись — «Красный котельщик». И для меня это больше, чем просто строка в документе. Это символ осознанного выбора, который я делаю каждый день, переступая порог проходной завода.

— Завод — не самый очевидный выбор для многих. Почему именно он стал Вашим?

— Я родился и вырос в Таганроге — в городе, где «Красный котельщик» не просто предприятие, а часть истории, культуры и жизни многих семей. Родители моих друзей, соседи, знакомые — практически у каждого был кто-то связан с заводом. Поэтому рассказы о ТКЗ были частью моего окружения с самого детства. Они буквально формировали мое представление о будущей профессии. После школы я поступил в машиностроительный техникум, а потом продолжил образование в Новочеркасском политехническом институте по специализации «Котло- и реакторостроение». Помню, как впервые попал на «Красный котельщик». Огромные цеха, мощное оборудование, невероятные масштабы работы — всё это поразило… Я ощутил, что нахожусь там, где рождается что-то действительно важное, что меняет мир вокруг. Это чувство загорелось во мне тогда и не гаснет до сих пор.

— Какими были первые шаги на ТКЗ? Как развивалась карьера?

— После окончания института передо мной встал важный выбор: пойти работать в конструкторское бюро или начать с производства. Я выбрал второе. Уверен, это стало судьбоносным решением, которое определило всю мою дальнейшую профессиональную жизнь. Когда видишь вживую как из металлопроката рождается уникальное оборудование для тепловых и атомных станций — поверьте, эти эмоции ни с чем не сравнить. Начинал я мастером в трубоблочном цехе № 2. Наш коллектив напоминал большую и шумную семью, где каждый четко знал свое дело и смело брал ответственность за результат. Это было особое время. Мой первый руководитель Е.С. Банчик прошел путь от обычного рабочего до начальника цеха. Его подход к делу и к людям стал для меня настоящей школой жизни. Банчик обладал удивительной способностью не просто руководить, но и вдохновлять. В любой ситуации он умело выстраивал отношения с людьми, одновременно поддерживая сплоченность коллектива. Тогда я понял, что доверие и совместная работа — основа любых достижений. Эти принципы, заложенные в самом начале, в дальнейшем сформировали мой управленческий стиль.

— Что стало переломным моментом в профессиональной жизни, который привел Вас к нынешней должности?

— 2003 год, когда меня перевели из цеха в производственно-диспетчерское управление. Это перевернуло мое восприятие завода и моей роли в его работе. До этого я видел ТКЗ преимущественно со стороны производства, изнутри цеха. Но, оказавшись в диспетчерском управлении, я получил уникальную возможность взглянуть на завод в целом, понять его как сложную и многогранную систему. Этот опыт стал для меня обучающим на всех уровнях. Я осознал, как стратегически важные решения, координация и слаженная работа всех подразделений влияют на конечный результат. Этот период стал точкой роста, которая привела меня к текущей должности руководителя производственной дирекции.

— Что для Вас означает быть руководителем на заводе с такой историей?

— Это огромная ответственность и особая честь. Каждый день — экзамен на соответствие традициям, заложенным предыдущими поколениями. Мы создаем фундамент для надежной энергосистемы страны, и осознание этой важной миссии придает работе глубокий смысл.

— Что мотивирует в работе?

— Люди. Общение с рабочими в цехах, обсуждение перспектив роста и их взгляд на развитие завода — всё это по-настоящему вдохновляет. Я вижу, с каким энтузиазмом сотрудники стремятся к совершенствованию и улучшению предприятия, и это заряжает энергией продолжать двигаться вперед. Особое место занимают встречи с ветеранами завода. Эти люди олицетворяют историю «Красного котельщика», и их рассказы всегда оставляют глубокий след. Они делятся не только своей оценкой текущего состояния завода, но и бесценными воспоминаниями, наполненными гордостью за свою работу. Для меня важно не только сохранять результаты их многолетнего труда, но и передавать их дух, их традиции молодым поколениям.

— Что заставляет Вас улыбаться даже в самый непростой рабочий день?

— Есть одна цитата из фильма с Олегом Янковским, которая со временем стала для меня особенной: «Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!». Эти слова я стараюсь помнить даже в самые сложные моменты.

КУЛЬТУРА РУКОВОДИТЕЛЯ

— Какие качества, на Ваш взгляд, определяют настоящего руководителя?

— Первое — компетентность. Без глубокого понимания процессов невозможно принимать осознанные решения, особенно в столь сложной и ответственной сфере как котлостроение. Второе — умение одновременно быть дипломатом и психологом, потому что руководство — это всегда работа с людьми. И, наконец, важно обладать способностью принимать сложные решения. Бывают моменты, когда нужно пойти на компромисс, найти баланс между интересами коллектива и целями предприятия. Иногда такие решения могут быть непопулярными, но, если это действительно нужно для достижения общей цели, руководитель обязан брать ответственность на себя.

— Как часто приходится действовать не по правилам?

— Случается (улыбается). «Красный котельщик» — предприятие уникальное, постоянно находящееся в состоянии изменений и трансформаций. Иногда стандартные методы и подходы просто не работают, и приходится выходить за рамки привычного, находя нестандартные решения. Главное правило — это недопустимость компромиссов в вопросах безопасности. Ничего не должно ставить под угрозу жизнь и здоровье сотрудников или противоречить технике безопасности.

— Какой инструмент управления Вы считаете наиболее эффективным?

— Каждый сотрудник уникален, каждый заслуживает внимания и уважения. Поэтому один из самых эффективных инструментов — это умение слушать и слышать свою команду. Открытый диалог позволяет вовлекать каждого, что неизменно дает потрясающие результаты. Для меня важно быть не только руководителем в традиционном смысле, но и наставником, партнером. Такая доступность и искреннее участие создают атмосферу доверия, мотивируют сотрудников к большему вкладу и укрепляют уверенность, что мы вместе работаем ради общей цели.

— Какой принцип в управлении Вы считали непреложной истиной, но со временем пересмотрели?

— Когда я только начинал свой путь на ТКЗ, мне казалось, что главный принцип управления — это «Начальник всегда прав». Тогда я был уверен, что авторитет руководителя не подлежит обсуждению, а его решения всегда безошибочны. Но с опытом пришло важное понимание: ошибки могут быть у каждого, даже у руководителя. Истина, которую я для себя усвоил, звучит так: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Умение признавать, что ты был неправ, — не слабость, а, напротив, признак зрелого и ответственного лидера. Ошибки — это тоже элемент развития. Важно вовремя сделать выводы и предпринять действия, чтобы исправить ситуацию. Но всегда с опорой на ответственность перед людьми и предприятием.

— Как Вы подходите к принятию сложных решений?

— Жизнь учит, что нужно сохранять спокойствие даже в самых непростых условиях. Решения, принятые под влиянием эмоций, могут навредить делу. Конечно, удерживать эмоции под контролем не всегда просто, но я стараюсь. Невозможно угодить всем. Однако для меня важно учитывать мнение команды и ее взгляд на проблему. Это часто помогает прийти к наиболее взвешенному и сбалансированному решению.

— Руководить всегда непросто. Что помогает справляться с этой ответственностью, а над чем продолжаете работать?

— Помогает глубокое понимание процессов производственной деятельности. При этом продолжаю учиться еще внимательнее учитывать человеческие аспекты и находить подход к каждому. Руководителю важно видеть не только задачи, но и людей, которые эти задачи решают. Конечно, меняться непросто, но это необходимо (улыбается).

— В чем Вы видите свое главное управленческое предназначение на ТКЗ?

— Главное для меня — сохранить оптимальную загрузку производственных мощностей и сотрудников, наладить тесное взаимодействие на всех уровнях и обеспечить, чтобы каждый чувствовал свою значимость. Ведь завод требует слаженной работы всей команды — от инженерного состава до производственных цехов. Если мы действуем как единый механизм, то всегда будем достигать поставленных целей, нам будут доверять партнеры.

— Что Вы боитесь потерять в себе, несмотря на любые должности?

— Больше всего я боюсь потерять веру. Без нее невозможно двигаться вперед и вдохновлять других.

О КОМАНДЕ

— Какое качество коллег вызывает у Вас искреннее уважение?

— Я особенно ценю порядочность и честность. Когда человек умеет открыто говорить правду, держит данное слово и действует искренне — это всегда вызывает доверие и уважение.

— Могут ли высокая результативность и взаимное уважение в команде существовать раздельно, и что для Вас важнее?

— Я убежден, что взаимное уважение является базой для высокой результативности. Команда перестает быть командой, если внутри люди не уважают друг друга или не готовы помогать. Уважение позволяет найти общий язык, доверять, открыто делиться идеями и, в итоге, работать слаженно. Без этого на долгосрочные результаты рассчитывать сложно.

— Как находите правильный подход к обучению сотрудников, чтобы они могли максимально раскрыть свой потенциал?

— На «Красном котельщике» обучение — это важный процесс развития. Мы строим программы, опираясь на актуальные потребности предприятия. Темы и форматы обучения выбираются из реальных задач, чтобы люди не просто получали новые знания, а сразу могли применять их на практике.

— Как Вы добиваетесь, чтобы сотрудники одинаково понимали общие цели и были мотивированы на результат?

— Цели должны быть понятными, достижимыми и измеряемыми. В рамках ежегодного «Диалога о целях», который руководитель проводит тет-а-тет с каждым своим подчиненным, подробно обсуждается роль общей цели и ее связь с индивидуальными задачами. Когда сотрудник видит, как его усилия вписываются в общую картину, он с большей охотой берется за работу и понимает свой вклад в успех. Ведь важен не только результат, но и чувство причастности к чему-то большему.

— Какие слова Вы чаще всего говорите своей команде?

— «Молодцы» и «Спасибо». Простые слова, но они действительно важны. Каждый день я восхищаюсь неравнодушием коллег — от рабочих до руководителей цехов. Они не просто выполняют свою работу, но и проявляют инициативу, замечая области для улучшения. Это настойчивое стремление к совершенству и искреннее неравнодушие дорогого стоят.

— Есть ли у Вас совет для молодых сотрудников, только начинающих свой путь на производстве?

— Не бойтесь задавать вопросы и учиться у старших коллег. Используйте каждую возможность попробовать что-то новое, даже если это грозит ошибкой. Именно на таких этапах происходит настоящее развитие.

О ГОРДОСТИ ЗА КОЛЛЕКТИВ

— Какое нововведение последних лет больше всего помогло сплотить коллектив?

— Одной из самых удачных инициатив стало внедрение программы благополучия «Больше, чем работа». Это не просто ряд мероприятий, начиная от ДМС и заканчивая насыщенной корпоративной жизнью, а целая философия, которая помогает сотрудникам чувствовать себя частью одной большой семьи.

— У каждого коллектива есть свое лицо. Какие черты выделяют ТКЗ?

— В критических ситуациях наш коллектив всегда демонстрирует удивительную способность к консолидации. А это характерно далеко не для каждой команды. Мы умеем оставить формальности и бюрократию за бортом, сосредотачиваясь на главном — задачах и интересах заказчика.

— Когда Вы последний раз испытывали чувство гордости за коллектив ТКЗ?

— Такие моменты происходят практически каждый день (улыбается). Особенно запомнилось, когда генеральный директор подводил итоги работы производства за 2025 год. Результат нашей работы получил заслуженное признание, и я увидел, что мы двигаемся в правильном направлении. Горд, что коллектив ТКЗ достойно вернулся в нишу изготовителей оборудования для атомных электростанций. Это был очень сложный и, я бы сказал, амбициозный процесс. Исторически мы обладали огромным опытом в этой области, но со временем, на фоне спада в заказах, утратили часть компетенций, многое оказалось забыто. Но благодаря слаженной работе каждой службы мы смогли восстановить этот статус. Сегодня «Красный котельщик» вновь признан качественным и ответственным производителем оборудования для атомной энергетики – это большой успех не только для завода, но и для всей отрасли.

— Какую главную мысль Вы бы хотели, чтобы сотрудники предприятия запомнили после этого интервью?

— Любой руководитель — это, прежде всего, человек, со своими слабостями. Если вы считаете своего руководителя сильным и успешным, то это лишь потому, что он работает с лучшей командой, которая всегда готова поддержать и помочь. На ТКЗ работают действительно уникальные люди, на которых всегда можно опереться. Спасибо вам за это!

КОРОТКО О СЕБЕ, НО С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ

1. Что бы Вы точно никогда не сделали как руководитель? Никогда бы не смирился. 2. Чего Вы никогда не скажете на планерке? Всё плохо. 3. Коллеги удивятся, если узнают, что Вы..? Прыгал с парашютом. 4. Какой навык Вы бы хотели освоить в ближайший год? Научиться держать паузу. 5. Три слова, которыми бы Вы сами себя описали, не раздумывая? Друг, оптимист, ответственный. 6. Любимая книга или фильм, к которым возвращаетесь? Сериал С. Урсуляка «Ликвидация». 7. Песня, которая часто звучит у Вас в голове? «Я привык улыбаться людям» С. Трофимова. 8. Место силы — где можете перезагрузиться? Дом. 9. Что Вас вдохновляет за пределами работы? Жена и дочери. 10. Спорт, хобби, увлечения вне завода? Люблю играть в бильярд.