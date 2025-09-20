Виртуальные экскурсии по предприятиям и организациям Таганрога: ТАНТК им. Г.М. Бериева

Таганрог — один из крупнейших промышленных городов Ростовской области. В городе функционируют более 200 крупных и средних предприятий и порядка 12 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

В сентябре 2023 года в рамках мероприятий, посвященных 325-летию со дня основания Таганрога, впервые состоялась выставка ведущих промышленных предприятий. Она вызвала большой интерес у жителей и гостей города, которые смогли познакомиться с флагманами таганрогской промышленности, направлениями их деятельности, не только узнать о востребованных на этих предприятиях профессиях, но и получить информацию об учебных заведениях, осуществляющих подготовку по ним.

Учитывая положительные отклики, было принято решение о ежегодной организации выставки в рамках празднования Дня города. К сожалению, введенный запрет относительно массовых гуляний на открытом воздухе внес ограничения для мероприятия на улице Петровской. Поэтому в честь 327-летия основания Таганрога мы объявляем о проведении уже второй по счету интерактивной выставки предприятий города.

В 2024 году с помощью современных технологий выставка прошла в двух режимах: онлайн (на интернет-ресурсах администрации Таганрога ежедневно публиковали виртуальные экскурсии, вызвавшие большой интерес как у таганрожцев, так и у иногородних пользователей Всемирной сети) и в печатном варианте (с предприятиями и организациями, составляющими славу нашего города, читателей знакомила газета «Таганрогская правда»).

В текущем году пройдет аналогичная выставка предприятий и организаций города Таганрога с привлечением новых представителей промышленной сферы. Хотите знать об их направлениях работы, о видах продукции, реализуемых проектах, достижениях и потребности в кадрах? Приглашаем на экскурсии! А начнем их с ТАНТК им. Г.М. Бериева.

ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева», входящее в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Государственной корпорации «Ростех», является одним из старейших авиастроительных предприятий России.

1 октября 1934 года при авиационном заводе № 31 в Таганроге было организовано Центральное конструкторское бюро морского самолетостроения, которое возглавил Георгий Михайлович Бериев в должности главного конструктора. Направлением деятельности конструкторского бюро стало создание морских самолетов. Всего с 1916 г. по настоящее время в Таганроге выпущено более 4500 самолетов различного типа.

Со дня основания коллективом ТАНТК было создано 35 типов летательных аппаратов различного назначения, из которых 16 строились серийно. Специалистами ТАНТК получено свыше 900 авторских свидетельств и патентов на созданные летательные аппараты и элементы их конструкций.

Сегодня ТАНТК им. Г.М. Бериева является одним из крупных современных авиастроительных предприятий России, занимая ведущее место в создании самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Предприятие способно выполнять любые задачи, начиная от разработки авиационной техники, испытаний и строительства летательных аппаратов и вплоть до обучения летно-технического персонала.

С 2016 года в Таганроге ведется серийный выпуск многоцелевого самолета-амфибии нового поколения Бе-200.

Летно-технические характеристики позволяют использовать воздушное судно для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах стихийных бедствий, поиска и спасания на море, санитарных и грузовых перевозок, мониторинга окружающей среды, а также возможно создание версии для пассажирских перевозок.

В общей сложности изготовлено 20 летных экземпляров Бе-200ЧС. ТАНТК продолжает работы по дальнейшему совершенствованию самолета-амфибии Бе-200ЧС. В настоящее время ведутся работы по ремоторизации машины с использованием новых отечественных двигателей ПД-8.

На сегодняшний день одним из основных направлений развития предприятия является привлечение и подготовка высококвалифицированных кадров посредством воспитания нового поколения, закрепления молодых работников и специалистов, формирования надежного кадрового потенциала из числа молодежи, способной решать важные производственные и административные задачи.

В области подготовки специалистов технических специальностей, которые наиболее необходимы для производства, а также научной и производственной деятельности, ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» тесно и плодотворно сотрудничает с ведущими вузами и ссузами региона: ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», «Таганрогский авиационный колледж им. В.М. Петлякова», ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж».

В рамках профориентационной деятельности сотрудники предприятия проводят как встречи на площадках учебных заведений, так и экскурсии для учеников и студентов по территории предприятия. С 2023 года реализуется проект «Школа–ВУЗ-Предприятие», в котором участвуют школы города Мариуполя (ДНР) и вузы Ростовской области.

Предприятием с вышеперечисленными вузами заключены договоры о целевом обучении, предусматривающие подготовку кадров необходимых для производства специальностей, гарантирующие прохождение всех видов практики студентами в цехах и подразделениях предприятия, а также дальнейшее трудоустройство.

В учебно-производственном центре предприятия для учащихся Таганрогского авиационного колледжа им. В.М. Петлякова и вновь принятых работников проводится практическое обучение первоначальным навыкам работы по направлениям: слесарные и клепальные работы, оператор станков с ЧПУ.

В ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» существует система наставничества, которая позволяет вновь принятым работникам адаптироваться на производстве, влиться в трудовой коллектив и занять достойное место в рядах авиастроителей.

На постоянной основе реализуются социальные, молодежные программы: оздоровление и реабилитация сотрудников, организация участия молодых специалистов предприятия в молодежных форумах и слетах, проведение донорских акций.

Также проводятся мероприятия по поддержке и продолжению лучших традиций:

для детей сотрудников – конкурсы творческих работ, посвященные Дню Победы, Дню космонавтики, Дню авиации, Дню города и другим праздникам. Основная цель данных мероприятий – привить подрастающему поколению любовь и уважение к труду и Родине;

семейные праздники выходного дня в День молодежи, День ВМФ, День авиации и др., выезды и экскурсии в дельфинарий, парки отдыха, различные музеи и театры, прогулки на теплоходе;

торжественные и корпоративные мероприятия с участием лауреата всероссийских и международных конкурсов, народного коллектива Ростовской области «Хор авиастроителей им. Г.М. Бериева»;

заключен коллективный договор, который обеспечивает соблюдение социально-трудовых прав работников предприятия и считается одним из наиболее социально ориентированных в авиационной отрасли;

развиваются программы, направленные на помощь молодым семьям.

Предприятие производит работникам выплаты по следующим видам социально-бытовой помощи: дополнительный краткосрочный оплачиваемый отпуск до трех дней в случае собственной свадьбы; выплаты при рождении ребенка, материальная помощь при рождении (усыновлении) ребенка; ежемесячное пособие матерям, имеющим малолетних детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящимся в административном отпуске по уходу за ребенком; доплата за детские сады; ежемесячная компенсация работникам комплекса, проживающим на условиях поднайма в домах различной формы собственности; материальная помощь родителям первоклассников к началу учебного года.

«Создание самолетов-амфибий – особая компетенция российского авиастроения, и сегодня это одна из составляющих технологического суверенитета нашей страны. ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – предприятие, которое имеет славную историю и большие перспективы. Самолет-спасатель Бе-200 благодаря своим конкурентным характеристикам востребован для тушения пожаров и спасания людей в нашей стране и за рубежом», – отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото предоставлено ТАНТК им. Г.М. Бериева