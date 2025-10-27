Ветераны комсомола Таганрога оказывают помощь участникам СВО

Приближается 107-я годовщина со дня создания ВЛКСМ. И несмотря на то, что давно уже эта молодежная организация прекратила свое существование (в 1991 году вместе с распадом СССР ее историческую роль признали «исчерпанной»), не все бывшие комсомольцы с этим вердиктом согласились, решив, что «души прекрасные порывы» необходимо продолжать вкладывать в реальные добрые дела.

29 октября по-прежнему «красный день календаря» и для многих таганрогских ветеранов комсомола. И не только потому, что это ностальгия по молодости, смелым мечтам, романтике. Прежде всего, это память о значимых для себя и страны делах. Раньше, обозначив свой патриотический долг девизом: «Быть там, где труднее!», комсомольцы активно участвовали в коллективизации, ударных стройках, самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, а после ее завершения восстанавливали страну, поднимали целину, строили БАМ. Что могут сейчас, если они бывшие?

«Бывших комсомольцев не бывает, бывают повзрослевшие. Уж, коль сами не можем быть там, где труднее всего, — будем помогать тем, кто оказался сегодня на передовой, на самых жизненно важных рубежах нашей Родины!», — решили «бывшие».

Таким образом, с начала СВО в нашем городе появился фонд «Ветераны комсомола Таганрога», который возглавил Василий Шутов, собрав в добровольческие ряды активных, нестареющих душой ветеранов комсомола. Но как сделать так, чтобы ежемесячно собираемые средства попадали по назначению? Тогда посредником выбрали «Союз десантников Таганрога», который постоянно был на связи с бойцами СВО, знал их проблемы и потребности. На сегодня фондом собрано и передано «Союзу десантников Таганрога» уже около 3,5 млн рублей.

На эти средства десантниками приобретена и доставлена в зону СВО бесценная гуманитарная помощь: холодильники, электродрель, бензопила, укрывной материал, рабочие перчатки, гвозди, диски по металлу, набор сверл, масло для генераторов, свежая выпечка и еще масса «мелочей», так необходимых нашим парням. Ветераны комсомола вместе с представителями «Союза десантников Таганрога» и волонтерского движения «Никто кроме нас» часто сопровождают гуманитарный груз в зону соприкосновения.

О некоторых выездах в подразделения РСЗО на Донецком и Запорожском направлениях Василий Шутов скупо информирует в соцсетях и на страницах «Таганрогской правды», не раскрывая все подробности этих непростых поездок: порой под прицелом БПЛА, с поломкой автомобиля, с перекрытыми дорогами на Лисичанск, Северодонецк. Десантниками уже совершено 203 выезда на фронт. Всякий раз долгожданный и так необходимый в зоне СВО гуманитарный груз доставляется по назначению. Только в сентябре фонд пополнился еще на 103,5 тысячи рублей.

А недавно к ветеранам-комсомольцам обратился председатель «Союза десантников Таганрога» Александр Сетьков с просьбой оказать помощь в создании планшетов о героях СВО, проживающих в Таганроге. И, конечно же, фонд принял решение помочь.

Отметим, что на днях одному из ветеранов комсомола Таганрога Александру Кабицкому (предпочитает никогда не афишировать свою благотворительность) за активную работу по оказанию помощи бойцам была вручена медаль «Союза десантников России». Ее передал председатель «Союза десантников Таганрога», гвардии майор ВДВ Александр Сетьков. Ранее медалью памятного знака «Союза десантников России» награждены таганрожцы Сергей Пилат, Анатолий Селиверстов, а Геннадий Рудаков — благодарностью «Союза десантников России».

«Дорогие друзья-комсомольцы! Сердечно поздравляю вас со 107-й годовщиной ВЛКСМ! Благодарю всех участников фонда «Ветераны комсомола Таганрога», поддерживающих наших воинов в зоне СВО. Мы получаем письменные и устные благодарности от бойцов 5-й танковой бригады батареи РСЗО. Только вместе, только Победа, Россия — сила: для парней из зоны СВО — это не просто слова. Это их сегодняшняя жизнь, их принципы, их цель! Они герои. А все, кто их поддерживает, — настоящие патриоты России! Победа будет за нами!», — написал Василий Шутов в своем обращении к комсомольцам. Не бывшим, а просто повзрослевшим…

Кстати

29 октября комсомольцы Таганрога традиционно соберутся на церемонию возложения цветов к памятнику «Клятва Юности» и Памятному знаку комсомольцам, затем в Литературном музее А.П. Чехова состоится праздничное собрание, на которое приглашен автор скульптурной группы Владимир Грачев.

Елена Чехова, Заслуженный работник культуры РФ, фото предоставлены фондом «Ветераны комсомола Таганрога» и «Союзом десантников Таганрога»