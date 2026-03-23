Верующие со всей страны прибывают в наш город в День памяти святого Павла Таганрогского  

23 марта Таганрог стал центром притяжения для тысяч верующих — православный мир отмечает День памяти святого праведного Павла Таганрогского, который оставил яркий след в истории благодаря своей благочестивой жизни, постоянным добрым делам и активной помощи нуждающимся.  

Традиционно основные события сосредоточены вокруг Свято-Никольского храма, где в раке покоятся мощи святого. Паломники также посетили Келью Старца Павла Таганрогского — место, где он провел последние годы жизни в молитве и трудах. Его земной путь, ставший примером духовного совершенства и милосердия, продолжает привлекать тысячи людей, желающих поклониться святыням и вознести молитвы.

Почитание святого Павла, 147 лет со дня блаженной кончины которого исполняется в нынешнем году, остается важной частью духовной жизни Донского края. Несмотря на прошедшие десятилетия, память о старце жива, а его имя стало символом добродетели.

Фото Владимира Прозоровского

