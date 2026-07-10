Вечером 10 июля в Таганроге снова работают силы ПВО

В 22.03 10 июля глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила горожан о работе сил ПВО в Таганроге.
В городе снова запустили систему оповещения населения.
«Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие», — говорится в предупреждении.
В 22.00 в горожане услышали громкие взрывы. Вечером 10 июля в Таганроге несколько раз объявлялась и отменялась беспилотная и ракетная опасность.
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