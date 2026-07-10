Вечером 10 июля в Таганроге снова работают силы ПВО

В 22.03 10 июля глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила горожан о работе сил ПВО в Таганроге.

В городе снова запустили систему оповещения населения.

«Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие», — говорится в предупреждении.

В 22.00 в горожане услышали громкие взрывы. Вечером 10 июля в Таганроге несколько раз объявлялась и отменялась беспилотная и ракетная опасность.