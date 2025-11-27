В зону ЧС в Таганроге попадает 451 квартира и 14 объектов бизнеса

В городе продолжается работа по ликвидации последствий вражеского налета ночью 25 ноября.

Глава Таганроге Светлана Камбулова проинформировала о том, как в городе идет работа по ликвидации последствий вражеской атаки на Таганрог в ночь на 25 ноября.

Под режим ЧС попали 25 адресных объектов, в том числе повреждения получили 11 многоквартирных домов, два частных дома, три социальных учреждения, 14 хозсубъектов и промышленных предприятий.

Продолжается работа муниципальной комиссии по оценке нанесенного ущерба, идут поквартирные обходы для фиксации повреждений и определения размера компенсаций.

Установлено, что в зону ЧС попадает 451 квартира. Комиссией обследовано 150 квартир, зафиксировано 325 повреждений окон и балконов. Для оперативного устранения последствий в жилье привлечены специализированные компании, которые сегодня начали проводить замеры оконных конструкций, сообщила глава города.

На сегодня от пострадавших таганрожцев уже принято 253 заявления на оказание единовременной материальной помощи, ⁠13 заявлений — о полной утрате имущества.

Светлана Камбулова заверила, что «город окажет предприятиям и предпринимателям поддержку и содействие в установлении объемов причиненного ущерба».

Также восстановлено трамвайное движения маршрутов № 8,9,1,4,6 до кольца на площади Авиаторов.

«Делаем всё возможное для скорейшего восстановления нормальной жизни горожан», — подчеркнула глава города.

Фото: ТГ-канал Юрия Слюсаря от 25 ноября