Главная » Новости Таганрога

В зону ЧС в Таганроге попадает 451 квартира и 14 объектов бизнеса

На чтение 1 мин Опубликовано

В городе продолжается работа по ликвидации последствий вражеского налета ночью 25 ноября.

Новости Таганрога

Глава Таганроге Светлана Камбулова проинформировала о том, как в городе идет работа по ликвидации последствий вражеской атаки на Таганрог в ночь на 25 ноября.

Под режим ЧС попали 25 адресных объектов, в том числе повреждения получили 11 многоквартирных домов, два частных дома, три социальных учреждения, 14 хозсубъектов и промышленных предприятий.

Продолжается работа муниципальной комиссии по оценке нанесенного ущерба, идут поквартирные обходы для фиксации повреждений и определения размера компенсаций.

Установлено, что в зону ЧС попадает 451 квартира. Комиссией обследовано 150 квартир, зафиксировано 325 повреждений окон и балконов. Для оперативного устранения последствий в жилье привлечены специализированные компании, которые сегодня начали проводить замеры оконных конструкций, сообщила глава города.

На сегодня от пострадавших таганрожцев уже принято 253 заявления на оказание единовременной материальной помощи, ⁠13 заявлений — о полной утрате имущества.

Светлана Камбулова заверила, что «город окажет предприятиям и предпринимателям поддержку и содействие в установлении объемов причиненного ущерба».

Также восстановлено трамвайное движения маршрутов № 8,9,1,4,6 до кольца на площади Авиаторов.

«Делаем всё возможное для скорейшего восстановления нормальной жизни горожан», — подчеркнула глава города.

Фото: ТГ-канал Юрия Слюсаря от 25 ноября

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия режим ЧС Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru