Главная » Город

В учреждениях культуры Таганрога проходят мероприятия, посвященные Дню матери

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября, подготовлена программа городских мероприятий.

Город

Так, уже состоялись флешмобы, художественные и книжные выставки, творческие мастерские, мастер-классы. В библиотеке им. А.П. Чехова можно посмотреть выставку художницы Елены Истоминой «И в каждом миге красота». В Молодежном центре работает экспозиция художественных работ учащихся ТДХШ им. С. Блонской «Моей любимой маме».

29 ноября в 15 часов в ДК «Фестивальный» (ул. Ленина, 212) состоится праздничная концертная программа «Лучшей маме».

29 ноября в 17 часов в Городском доме культуры (ул. Петровская, 104-1) начнется концерт «Мир начинается с мамы».

30 ноября в 12 часов в Центре внешкольной работы (ул. Петровская, 72) с концертной программой выступят воспитанники вокального ансамбля «Жар-птица».

До 30 ноября во Дворце спорта «Прибой» (ул. Б. Бульварная, 13) проходит открытое первенство Таганрога по художественной гимнастике «Южаночка».

Фото ТДХШ им. С. Блонской

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выставка День матери концерт праздник Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru