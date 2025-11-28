В учреждениях культуры Таганрога проходят мероприятия, посвященные Дню матери

Ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября, подготовлена программа городских мероприятий.

Так, уже состоялись флешмобы, художественные и книжные выставки, творческие мастерские, мастер-классы. В библиотеке им. А.П. Чехова можно посмотреть выставку художницы Елены Истоминой «И в каждом миге красота». В Молодежном центре работает экспозиция художественных работ учащихся ТДХШ им. С. Блонской «Моей любимой маме».

29 ноября в 15 часов в ДК «Фестивальный» (ул. Ленина, 212) состоится праздничная концертная программа «Лучшей маме».

29 ноября в 17 часов в Городском доме культуры (ул. Петровская, 104-1) начнется концерт «Мир начинается с мамы».

30 ноября в 12 часов в Центре внешкольной работы (ул. Петровская, 72) с концертной программой выступят воспитанники вокального ансамбля «Жар-птица».

До 30 ноября во Дворце спорта «Прибой» (ул. Б. Бульварная, 13) проходит открытое первенство Таганрога по художественной гимнастике «Южаночка».

Фото ТДХШ им. С. Блонской