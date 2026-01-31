Главная » Новости Таганрога

В трех районах Таганрога устраняют порывы на водоводе

31 января три района Таганрога остались без воды. Городской «Водоканал» ведет аварийно-восстановительные работы на улицах П. Тольятти, Инициативной и Прохладной.

Коммунальная служба устраняет порыв на водоводе диаметром 300 мм по адресу: ул. П. Тольятти, 24/6. Водоснабжение ограничено в домах, расположенных  на улицах П. Тольятти, Дзержинского, Морозова, Московской, ориентировочно до 14 часов.

Также работы ведутся по адресу: улица Инициативная, 54 б\6 Линейный проезд 107, где прорвало водовод диаметром 500 мм. Изменены параметры водоснабжения в части Северного района. Завершить ремонт коммунальная служба планирует до 15 часов.

Еще одна точка аварийно-восстановительных работ – улица Прохладная, 5. До 15 часов проблемы с водоснабжением могут испытывать жители улиц Прохладной, Инструментальной, Свободы, переулка Красногвардейского.

