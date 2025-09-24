В трех районах Таганрога 24 сентября ведутся работы на сетях водоснабжения

24 сентября аварийно-восстановительные работы «Водоканал» Таганрога ведет на улицах Штыба, Циолковского, в районе Нового вокзала.

Утечку устраняют на пересечении улиц Штыба, Харьковской и Лесной биржи 18 Б. Вода подается пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Слесарной, Амвросиевской, Грозненской, Дзержинского, Штыба, Харьковской, Лесной бирже ориентировочно до 17 часов.

Также до 17 часов проблемы с водоснабжением могут испытывать жители улицы Циолковского и Калужского проезда. Работы ведутся по адресу: Циолковского, 32\1.

Еще одна точка работ – улицы Турубаровых, 95\З, Космодемьянская, 26-Д. Водоснабжение ограничено на улицах Бабушкина, Социалистической, Халтурина, Шаумяна, Дзержинского, С. Лазо, З. Космодемьянской, Москатова. А также — в Михайловке, части Северного района, в районе Нового вокзала. Ремонт коммунальная служба планирует завершить до 20 часов.