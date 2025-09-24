Главная » #ЖКХ

В трех районах Таганрога 24 сентября ведутся работы на сетях водоснабжения

На чтение 1 мин Просмотров 74 Опубликовано

24 сентября аварийно-восстановительные работы «Водоканал» Таганрога ведет на улицах Штыба, Циолковского, в районе Нового вокзала.

#ЖКХ

Утечку устраняют на пересечении улиц Штыба, Харьковской и Лесной биржи 18 Б. Вода подается пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Слесарной, Амвросиевской, Грозненской, Дзержинского, Штыба, Харьковской, Лесной бирже ориентировочно до 17 часов.

Также до 17 часов проблемы с водоснабжением могут испытывать жители улицы Циолковского и Калужского проезда. Работы ведутся по адресу: Циолковского, 32\1.

Еще одна точка работ – улицы Турубаровых, 95\З, Космодемьянская, 26-Д. Водоснабжение ограничено на улицах Бабушкина, Социалистической, Халтурина, Шаумяна, Дзержинского, С. Лазо, З. Космодемьянской, Москатова. А также — в Михайловке, части Северного района, в районе Нового вокзала. Ремонт коммунальная служба планирует завершить до 20 часов.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал нет воды ограничение водоснабжения Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru