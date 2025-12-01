Главная » Новости Ростовской области

В трех районах Ростовской области сбито 4 украинских БПЛА

В ночь на 1 декабря в трех районах Ростовской области силами ПВО уничтожено 4 вражеских беспилотника. Никто из жителей не пострадал.

По словам главы донского региона Юрия Слюсаря, БПЛА перехвачены в Азовском, Мясниковском и Миллеровском районах.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — сообщил он.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи в период дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В частности, по 4 БПЛА сбиты в Краснодарском крае, а также в Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областях. По 3 беспилотника перехвачено над  акваторией Азовского моря и в Ленинградской области. Еще 2 БПЛА сбито в Воронежской и по 1 – в Волгоградской, Курской, Смоленской, Тульской областях.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 30 ноября на Дону сбито 16 БПЛА, повреждена котельная и ликвидирован пожар.

