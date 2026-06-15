Служба по контракту: на Дону в пункты отбора обращаются жители из разных регионов РФ

В Ростове-на-Дону в пункт отбора на военную службу по контракту Южного военного округа приезжают граждане из разных регионов страны, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий. Специалисты подробно рассказывают кандидатам об условиях прохождения службы, получении военно-учетной специальности, а также о выплатах и льготах, положенных контрактникам и их семьям.

В пункте отбора желающие связать свою жизнь с армией проходят медосмотр и беседу с психологом. По итогам проверки и с учетом пожеланий кандидата определяется его будущее место службы. Как отметил Дмитрий Водолацкий, оформление документов занимает один-два дня, после чего успешно прошедшие отбор отправляются в воинские части для подготовки уже в статусе военнослужащих.

После прибытия в часть их зачисляют в списки личного состава, ставят на все виды довольствия и начинают курс интенсивной общевойсковой подготовки на полигонах ЮВО.

«Сейчас фиксируется рост количества желающих заключить контракт с МО РФ, — подчеркнул Дмитрий Водолацкий. — Особый интерес, безусловно, вызывают подразделения БпС, хотя части ВДВ и морской пехоты также востребованы».

Для заключения контракта можно обратиться в пункты отбора:

в Таганроге по адресу улица Александровская, 37 (телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону по адресу улица Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Напомним, что военнослужащие, заключившие контракт с МО РФ в Ростовской области, получают до 3,6 миллиона рублей единовременно (региональная и федеральная выплаты).

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