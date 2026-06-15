Главная » #СВО

Служба по контракту: на Дону в пункты отбора обращаются жители из разных регионов РФ

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростове-на-Дону в пункт отбора на военную службу по контракту Южного военного округа приезжают граждане из разных регионов страны, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий. Специалисты подробно рассказывают кандидатам об условиях прохождения службы, получении военно-учетной специальности, а также о выплатах и льготах, положенных контрактникам и их семьям.

#СВО

В пункте отбора желающие связать свою жизнь с армией проходят медосмотр и беседу с психологом. По итогам проверки и с учетом пожеланий кандидата определяется его будущее место службы. Как отметил Дмитрий Водолацкий, оформление документов занимает один-два дня, после чего успешно прошедшие отбор отправляются в воинские части для подготовки уже в статусе военнослужащих.

После прибытия в часть их зачисляют в списки личного состава, ставят на все виды довольствия и начинают курс интенсивной общевойсковой подготовки на полигонах ЮВО.

«Сейчас фиксируется рост количества желающих заключить контракт с МО РФ, — подчеркнул Дмитрий Водолацкий. — Особый интерес, безусловно, вызывают подразделения БпС, хотя части ВДВ и морской пехоты также востребованы».

Для заключения контракта можно обратиться в пункты отбора:

  • в Таганроге по адресу улица Александровская, 37 (телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);
  • в Ростове-на-Дону по адресу улица Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Напомним, что военнослужащие, заключившие контракт с МО РФ в Ростовской области, получают до 3,6 миллиона рублей единовременно (региональная и федеральная выплаты).

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область СВО служба по контракту
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru