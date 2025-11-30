Главная » Новости Ростовской области

Ночью на Дону сбито 16 БПЛА, повреждена котельная и ликвидирован пожар

В ночь на 30 ноября 16 украинских беспилотников атаковали два города и два района Ростовской области. Люди не пострадали, повреждена котельная и потушен пожар на промышленном предприятии.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, беспилотники уничтожены в Гуково, Новошахтинске, Чертковском и Мясниковском районах.

«По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — уточнил он в своем telegram-канале.

По словам донского губернатора, в Гуково повреждения получила котельная, которая отапливает 128 многоэтажных домов, две больницы, 4 школы и 6 детских садов. Персонал котельной эвакуирован. Подача тепла приостановлена. После обследования котельной саперами, специалисты приступят к восстановительным работам.

Также в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске. Огонь на площади 50 квадратных метров бал оперативно ликвидирован.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В частности, 16 БПЛА уничтожены в Ростовской, 3 — в Белгородской, 1 – в Курской областях. Еще 7 беспилотников сбиты над территорией Краснодарского края и 6 —  над акваторией Черного моря.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 29 ноября восемь пожаров локализовано в Таганроге после массированной атаки БПЛА.

Фото donland.ru

