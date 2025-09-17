В трех районах Дона отбита атака вражеских БПЛА

В ночь на 17 сентября в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку врага, сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

По его словам, беспилотники были уничтожены в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах.

«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По три БПЛА сбито над Ростовской и Брянской, по одному – над Воронежской и Курской областями.

Фото из архива