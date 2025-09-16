Главная » Новости Ростовской области

11 вражеских БПЛА сбиты над Ростовской областью в ночь на 16 сентября

На чтение 1 мин Просмотров 55 Опубликовано

Очередную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область отразила российская ПВО нынешней ночью.

Новости Ростовской области

«Наши силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку вражеских БПЛА на севере Ростовской области. Были уничтожены и перехвачены дроны в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Верхнедонском районе, недалеко от хутора Солонцовский, произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле уточняется.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией России уничтожены и перехвачены 87 украинских БПЛА самолетного типа, из них 11 — над территорией Ростовской области.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА Минобороны Ростовская область СВО Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru