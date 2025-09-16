11 вражеских БПЛА сбиты над Ростовской областью в ночь на 16 сентября

Очередную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область отразила российская ПВО нынешней ночью.

«Наши силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку вражеских БПЛА на севере Ростовской области. Были уничтожены и перехвачены дроны в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Верхнедонском районе, недалеко от хутора Солонцовский, произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле уточняется.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией России уничтожены и перехвачены 87 украинских БПЛА самолетного типа, из них 11 — над территорией Ростовской области.

