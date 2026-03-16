В Таганрогском заливе временно запрещено ловить тарань и плотву

Запрет вступил в силу вчера, 15 марта и продлится до 30 апреля.

Любителям рыбной ловли в Ростовской области напомнили о сезонных ограничениях. Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства информирует о запрете с 15 марта по 30 апреля на вылов тарани и плотвы в Азовском море и Таганрогском заливе, а также на участке реки Дон ниже Цимлянской гидроэлектростанции (включая все притоки, кроме реки Маныч).

Кроме того, до конца мая действует нерестовый запрет, введенный 1 марта. Рыбу нельзя ловить: в реке Мокрая Чумбурка (от устья до северо-западной окраины хутора Юшкино); в Таганрогском заливе от юго-западной окраины села Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово и на расстоянии 1,5 км от берега вглубь водоема в этом же районе; в Миусском лимане в радиусе 2,5 км в обе стороны от устья; в Веселовском водохранилище на некоторых участках балок Саговая, Житковая, Тазина, Большая Садковка и Грекова; в притоках Северского Донца: реке Кундрючья (от устья до Прохоровской плотины), реке Быстрой (от устья до границы поселка Жирнов), реке Калитва (от устья до границы села Литвиновка).

Нарушителям сезонного запрета рыболовства грозит административная и уголовная ответственность.

Фото: freepik