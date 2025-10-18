В Таганрогском заливе спасли рыбака, выпавшего за борт резиновой лодки

Инцидент произошел 16 октября в черте Таганрога.

60-летний мужчина отправился порыбачить в Таганрогском заливе на резиновой лодке. В какой-то момент лодка перевернулась, и рыбак оказался в воде.

Сотрудники пограничного управления заметили его в 1,5 км от берега.

«Пограничники подняли мужчину на борт сторожевого катера и доставили на сушу, где его уже ждали медики», — сообщает пресс-служба ГЦ МЧС России по Ростовской области.

В МЧС России напомнили о правилах безопасной осенней рыбалки. Перед тем как отправиться на рыбалку, обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды, тщательно проверьте техническое состояние судна. Сообщите родственникам или друзьям о маршруте и предполагаемом времени возвращения. Не забудьте взять с собой полностью заряженный телефон. Избегайте употребления алкоголя. Надевайте спасательный жилет в обязательном порядке.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112.

Фото и видео: ГУ МЧС России по РО