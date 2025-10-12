В таганрогском кампусе ЮФУ стартовал фестиваль «Твой выход, первокурсник»

В течение двух конкурсных дней зрители смогут увидеть выступления представителей четырёх институтов, а завершит мероприятие гала-концерт.

Этот творческий конкурс проводится уже 15 лет и предоставляет новоиспечённым студентам возможность продемонстрировать свои таланты в различных направлениях: музыке, театре, танцах, оригинальных жанрах и других.

Первыми перед зрителями выступили студенты Института компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ) и Института радиотехнических систем и управления (ИРТСУ). ИКТИБ представил авторскую постановку «Слеза Луны», в которой девочка Соня и её собака отправляются в Египет на поиски пропавшего отца. В ходе выступления поднимались философские темы о жертвенности, выборе и быстротечности времени.

Представители ИРТСУ выбрали для своего выступления мультфильм «Рио», рассказывающий о приключениях двух попугаев: Голубчика и Жемчужинки. Хорошо знакомый сюжет, яркие костюмы и энергичные танцы создали атмосферу настоящего бразильского карнавала.

«У меня есть традиция посещать все концерты ИРТСУ в Студенческом клубе, так как там выступают мои друзья, и я их поддерживаю. В этом году я с нетерпением ждала начала фестиваля, поскольку сама являюсь наставником конкурсантов. Особенно приятно, что двое моих первокурсников получили главные роли, а ещё двое участвовали в танцевальных номерах. Тема концерта была выбрана очень удачно. Вся программа прошла на одном дыхании, и это было просто потрясающе!», – поделилась своими впечатлениями Дарья Шлычкова, студентка второго курса ИРТСУ.

Следующий этап конкурса состоится 18 октября, когда свои выступления представят студенты Института нанотехнологий, электроники и приборостроения и Института управления в экономических, экологических и социальных системах. Завершающим аккордом фестиваля станет гала-концерт, который пройдёт 25 октября.

Фото ЮФУ