Главная » Новости Таганрога

В таганрогском кампусе ЮФУ стартовал фестиваль «Твой выход, первокурсник»

На чтение 2 мин Просмотров 18 Опубликовано

В течение двух конкурсных дней зрители смогут увидеть выступления представителей четырёх институтов, а завершит мероприятие гала-концерт.

Новости Таганрога

Этот творческий конкурс проводится уже 15 лет и предоставляет новоиспечённым студентам возможность продемонстрировать свои таланты в различных направлениях: музыке, театре, танцах, оригинальных жанрах и других.

Первыми перед зрителями выступили студенты Института компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ) и Института радиотехнических систем и управления (ИРТСУ). ИКТИБ представил авторскую постановку «Слеза Луны», в которой девочка Соня и её собака отправляются в Египет на поиски пропавшего отца. В ходе выступления поднимались философские темы о жертвенности, выборе и быстротечности времени.

Представители ИРТСУ выбрали для своего выступления мультфильм «Рио», рассказывающий о приключениях двух попугаев: Голубчика и Жемчужинки. Хорошо знакомый сюжет, яркие костюмы и энергичные танцы создали атмосферу настоящего бразильского карнавала.

«У меня есть традиция посещать все концерты ИРТСУ в Студенческом клубе, так как там выступают мои друзья, и я их поддерживаю. В этом году я с нетерпением ждала начала фестиваля, поскольку сама являюсь наставником конкурсантов. Особенно приятно, что двое моих первокурсников получили главные роли, а ещё двое участвовали в танцевальных номерах. Тема концерта была выбрана очень удачно. Вся программа прошла на одном дыхании, и это было просто потрясающе!», – поделилась своими впечатлениями Дарья Шлычкова, студентка второго курса ИРТСУ.

Следующий этап конкурса состоится 18 октября, когда свои выступления представят студенты Института нанотехнологий, электроники и приборостроения и Института управления в экономических, экологических и социальных системах. Завершающим аккордом фестиваля станет гала-концерт, который пройдёт 25 октября.

Фото ЮФУ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

студенты Таганрог фестиваль ЮФУ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru