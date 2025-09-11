Главная » Город

В Таганроге жители аварийного дома по пер. 17-му Новому получают компенсации

На чтение 2 мин Просмотров 45 Опубликовано

С 25 октября 2024 года на территории дома по пер. 17-му Новому, 3, который признан аварийным и подлежащим сносу, действует режим ЧС.

Режим чрезвычайной ситуации введен в связи с риском внезапного обрушения многоквартирного дома, в котором находится 193 квартиры с 394 собственниками, из них 6 помещений являются муниципальными.

Город провел оценку всех жилых помещений МКД. В августе 2025 года между Министерством строительства Ростовской области и администрацией Таганрога подписано дополнительное соглашение.

«Благодаря поддержке главы региона Юрия Слюсаря выделены областные средства в размере 311,1 млн рублей на компенсации жильцам, при софинансировании из местного бюджета в 95 млн рублей», — сообщила глава города Светлана Камбулова.

На сегодняшний день перечислены средства 28 семьям на сумму 54,1 млн рублей. Подготовлены документы на выплату еще 20 семьям на сумму 47 млн  рублей. Компенсации люди получат в ближайшее время.

В рамках договоров об изъятии жилых помещений, непригодных для проживания, продолжается активная работа с собственниками, у которых есть обременения на жильё (например, запрет регистрации), чтобы обеспечить своевременное перечисление компенсаций до конца 2025 года.

«Мы продолжаем принимать комплексные меры по расселению жителей аварийного дома, параллельно с этим решая юридические вопросы, связанные с обременениями на жилые помещения», — пояснила Светлана Камбулова.

Фото: Яндекс.Карты

