В Таганроге завершился муниципальный этап конкурса «Учитель года-2026»

Имена победителей традиционного педагогического конкурса объявят 27 февраля.

В Таганроге завершился муниципальный этап конкурса «Учитель года-2026», определивший 15 финалистов из 14 школ и детских садов города. Церемония награждения, где назовут имена лучших педагогов, пройдет 27 февраля в Городском доме культуры.

Финальные испытания стали демонстрацией высокого профессионализма и творчества. Участники соревновались в пяти номинациях: «Учитель года», «Воспитатель года», «Логопед года», «Советник директора по воспитанию» и «Педагогический дебют». Особое впечатление на жюри произвели мастер-классы, где конкурсанты показали не только предметные знания, но и артистизм, умение увлечь аудиторию.

«Молодые специалисты в рамках «Педагогического дебюта» представили публичные лекции на актуальные темы, заявив о своей профессиональной позиции», — рассказали в управлении образования Таганрога.

Члены Большого жюри отметили, что выбрать лучших из лучших было чрезвычайно сложно, так как все финалисты продемонстрировали виртуозную импровизацию и творческий подход к своему делу.

Имя абсолютного победителя в главной номинации «Учитель года» держится в секрете до официальной церемонии.

Напомним, муниципальный этап конкурса «Учитель года-2026» стартовал в декабре 2025 года. Заявки на участие в конкурсе подали 28 педагогов из 27 образовательных организаций города. Нынешний конкурс «Учитель года» проводился в Таганроге в 36-й раз.

