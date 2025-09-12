Главная » Новости Таганрога

В Таганроге завершилось первенство России по парусному спорту

В Таганроге прошло первенство России по парусному спорту среди юношей и девушек до 19 лет. На соревнованиях, которые стартовали 6 сентября, за титул сильнейших боролись более 220 спортсменов из 16 регионов.

Участники соревновались в пяти классах яхт: лазер-радиал, лазер 4.7, класс 420, класс 29er и накра 15. 11 сентября были подведены итоги состязаний и вручены награды победителям и призерам.

Напомним, что нынешним летом на базе спортивной  школы Олимпийского резерва № 3 прошло прошло несколько парусных соревнований. В частности, Таганрог принимал финал VI летней Спартакиады молодежи России по парусному спорту, в котором приняли участие более 100 спортсменов из 18 регионов.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

