В Таганроге завершаются работы по плановому ремонту Донвода

Об этом 30 сентября в 12 часов сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

«Ремонт завершается. Буквально через час «Водоканал» приступит к заполнению системы и гидравлическим испытаниям. Надеюсь, завтра дня все намеченные работы будут выполнены», — отметила Светлана Камбулова во время прямого эфира, отвечая на вопросы горожан о проблемах с водоснабжением.

Напомним, к плановому ремонту городской «Водоканал» приступил утром 29 сентября. Коммунальная служба работает одновременно в нескольких локациях. Это очистные сооружения водопровода на территории города, насосная станция 2-го подъема в Мясниковском районе, сооружения в Неклиновском районе.

Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой