В Таганроге задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

На чтение 1 мин Просмотров 57 Опубликовано

Росгвардия задержала в Таганроге 41-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске.

Во время патрулирования одной из улиц Таганрога экипаж Росгвардии заметил подозрительного мужчину. При виде патрульного автомобиля неизвестный заметно забеспокоился и попытался скрыться.

«Проверка личности показала, что 41-летний житель города был объявлен в розыск за кражу и угон транспортного средства несколько дней назад», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Ростовской области.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного в органы внутренних дел для проведения дальнейшего расследования.

Ранее мы рассказывали, что под Таганрогом пьяная автоледи на Mercedes влетела в частный дом.

Фото: 61.rosguard.gov.ru

