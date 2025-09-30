В Таганроге задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Росгвардия задержала в Таганроге 41-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске.
Во время патрулирования одной из улиц Таганрога экипаж Росгвардии заметил подозрительного мужчину. При виде патрульного автомобиля неизвестный заметно забеспокоился и попытался скрыться.
«Проверка личности показала, что 41-летний житель города был объявлен в розыск за кражу и угон транспортного средства несколько дней назад», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Ростовской области.
Сотрудники Росгвардии передали задержанного в органы внутренних дел для проведения дальнейшего расследования.
