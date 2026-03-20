Главная » Новости Таганрога

В Таганроге за день отловили десять безнадзорных собак

На чтение 2 мин Просмотров 40 Опубликовано

Жителям города напомнили о том, как правильно оформлять заявку на отлов бродячих собак.

Специалисты МКУ «Благоустройство г. Таганрог» провели плановые мероприятия по отлову безнадзорных животных в нескольких районах города и рассказали о результатах своей работы за 19 марта. Работа велась на основании поступивших заявок и данных мониторинга.

В ходе рейда на улице Петровской, 105 и в переулке М. Садовый, 16 была отловлена одна собака. На Мариупольском шоссе, 8 специалисты изъяли трех животных, столько же — в переулке Итальянском, 37. По одному безнадзорному животному было отловлено по адресам: улица Вишневая, 18, улица М. Жукова, 2а, корпус 5 и улица Ждановская, 36. Параллельно был проведен мониторинг на улице Дзержинского, 154/1, Площади Восстания и улице Маршала Жукова, 1е, однако в этих точках собак обнаружено не было, уточнили в сообщении.

Администрация города напоминает жителям, что прием заявок на отлов бродячих собак через социальные сети не ведется. Это связано с требованиями законодательства о защите персональных данных, так как при оформлении обращения необходимо указывать контактную информацию, которую нельзя передавать в открытом доступе.

Для подачи официальной заявки следует обращаться в МКУ «Благоустройство» по телефону 8 (8634) 43-14-06. Все обращения фиксируются и вносятся в общий график работы.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МКУ "Благоустройство" новости отлов собак Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru