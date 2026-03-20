В Таганроге за день отловили десять безнадзорных собак

Жителям города напомнили о том, как правильно оформлять заявку на отлов бродячих собак.

Специалисты МКУ «Благоустройство г. Таганрог» провели плановые мероприятия по отлову безнадзорных животных в нескольких районах города и рассказали о результатах своей работы за 19 марта. Работа велась на основании поступивших заявок и данных мониторинга.

В ходе рейда на улице Петровской, 105 и в переулке М. Садовый, 16 была отловлена одна собака. На Мариупольском шоссе, 8 специалисты изъяли трех животных, столько же — в переулке Итальянском, 37. По одному безнадзорному животному было отловлено по адресам: улица Вишневая, 18, улица М. Жукова, 2а, корпус 5 и улица Ждановская, 36. Параллельно был проведен мониторинг на улице Дзержинского, 154/1, Площади Восстания и улице Маршала Жукова, 1е, однако в этих точках собак обнаружено не было, уточнили в сообщении.

Администрация города напоминает жителям, что прием заявок на отлов бродячих собак через социальные сети не ведется. Это связано с требованиями законодательства о защите персональных данных, так как при оформлении обращения необходимо указывать контактную информацию, которую нельзя передавать в открытом доступе.

Для подачи официальной заявки следует обращаться в МКУ «Благоустройство» по телефону 8 (8634) 43-14-06. Все обращения фиксируются и вносятся в общий график работы.

