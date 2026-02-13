В Таганроге ВУЦ при ЮФУ проведет День открытых дверей

В воскресенье, 15 февраля, накануне Дня защитника Отечества, Военный учебный центр при Южном федеральном университете проводит День открытых дверей.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Энгельса, 1 (корпус «Г» ИТА ЮФУ).

Пришедшим будет предоставлена уникальная возможность познакомиться со специальностями, по которым осуществляется обучение, побывать в учебных аудиториях, оснащенных новейшим оборудованием. А также — узнать об особенностях поступления и обучения в Военном учебном центре и о дальнейшем прохождении трехгодичной офицерской службы по контракту с Министерством обороны РФ.

Приглашаются старшеклассники и их родители. Начало в 10 часов.

Фото Владимира Прозоровского (из архива редакции)