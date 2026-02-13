Главная » Город

В Таганроге ВУЦ при ЮФУ проведет День открытых дверей

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В воскресенье, 15 февраля, накануне Дня защитника Отечества, Военный учебный центр при Южном федеральном университете проводит День открытых дверей.

Город

Мероприятие состоится по адресу: ул. Энгельса, 1 (корпус «Г» ИТА ЮФУ).

Пришедшим будет предоставлена уникальная возможность познакомиться со специальностями, по которым осуществляется обучение, побывать в учебных аудиториях, оснащенных новейшим оборудованием. А также — узнать об особенностях поступления и обучения в Военном учебном центре и о дальнейшем прохождении трехгодичной офицерской службы по контракту с Министерством обороны РФ.

Приглашаются старшеклассники и их родители. Начало в 10 часов.

Фото Владимира Прозоровского (из архива редакции)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

военная служба высшее образование День открытых дверей Таганрог ЮФУ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru