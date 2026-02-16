В Таганроге вспоминают знаменитую правнучку Николая Алфераки — «русскую музу французского Сопротивления»

15 февраля исполнилось 20 лет со дня смерти Анны Марли, которая родилась в Петрограде, выросла во Франции, а умерла на Аляске.

В Таганроге почтили память Анны Марли — правнучки Николая Алфераки, которая скончалась 20 лет назад 15 февраля. В городе прошли памятные мероприятия, посвященные этой яркой и необычной личности, которая через своих предков связана с Таганрогом. Анна Марли родилась в 1917 году в Петрограде, выросла в эмиграции во Франции, а скончалась в 2006 году в городе Палмер на Аляске, в «самом русском штате Америки».

Представители Таганрогского музея-заповедника вместе с директором Елизаветой Липовенко возложили цветы к кенотафу Анны Марли на Старом кладбище. Две корзины с цветами стали данью памяти: одна – от коллектива Таганрогского музея-заповедника, другая – от Русского культурного центра на Аляске в Анкоридже.

Примечательно, что в этот же день через тысячи километров – в Палмере – среди возложенных к могиле Анны Марли венков и букетов были и цветы от Таганрога, а на её могиле установлен точно такой же памятник, как и кенотаф в нашем городе, говорится в сообщении пресс-службы Таганрогского музея-заповедника. Памятник был создан при поддержке известного мецената, основателя компании «Лемакс», Почётного гражданина Таганрога Леонида Матусевича.

В ходе тематической экскурсии в историко-краеведческом музее (Дворце Алфераки) сотрудник музея Алла Цымбал рассказала о жизни и творчестве Анны Марли – известной шансонье. Гости увидели принадлежавшие ей высокие награды и фотографии членов семьи, которые она бережно хранила. Эти реликвии попали в коллекцию Таганрогского музея-заповедника благодаря переписке Анны Юрьевны с музейщиками.

Фото: ТГЛИАМЗ

