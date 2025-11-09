Главная » Город

В Таганроге вручили медаль вдове погибшего сотрудника МВД

В УМВД Таганрога медаль «За отличие в охране общественного порядка» передали вдове заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции Леонида Панюшкина, погибшего при исполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Леонид Петрович Панюшкин долгое время работал в Таганроге. В органы внутренних дел он пришел в 1997 году, прошёл путь от инспектора до начальника отдела по вопросам миграции городского управления МВД. А в сложное для страны время был направлен в служебную командировку на новые территории для выполнения специальных задач.

На церемонии передачи государственной награды присутствовали родные погибшего — родители, дочь и сын. Медаль вдове Марине Александровне передал начальник ГУ МВД России по Запорожской области генерал-лейтенант полиции Олег Колтунов.

«Я просто обязан был приехать в Таганрог, чтобы выполнить эту миссию, иначе поступить не мог. С Леонидом мы земляки, многие годы служили вместе в таганрогской полиции. Его смерть — большая утрата для всех нас», — подчеркнул Олег Александрович.

Память о полковнике полиции Леониде Панюшкине будет жить в сердцах коллег, друзей и близких как пример офицерской чести, мужества и верности присяге.

Фото ГУ МВД по РО

