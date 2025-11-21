В Таганроге волонтеры закрасили 69 надписей с рекламой наркотиков

В Таганроге прошла очередная акция «Антиреклама», направленная на борьбу с незаконной рекламой наркотиков.

В мероприятии, состоявшемся 19 ноября, приняли участие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Таганрогу, волонтеры Механического колледжа и Технологического техникума питания и торговли при поддержке отдела по делам молодежи городской администрации.

Акция проводилась в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение — 2025», цель которой — защита детей и молодежи от наркотиков, предупреждение распространения наркомании, а также повышение осведомленности населения о тяжелых последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

«В ходе рейда было выявлено и закрашено 69 надписей с рекламой наркотических веществ на фасадах жилых домов, заборах, столбах и других объектах», — информирует администрация Таганрога.

Организаторы акции напоминают об ответственности за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии со статьей 6.13 КоАП РФ. За совершение указанных действий установлено наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 40 000 до 50 000 рублей, юридических лиц — от 800 000 до 1 000 000 рублей.

