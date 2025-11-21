Главная » Город

В Таганроге волонтеры закрасили 69 надписей с рекламой наркотиков

На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

В Таганроге прошла очередная акция «Антиреклама», направленная на борьбу с незаконной рекламой наркотиков.

Город

В мероприятии, состоявшемся 19 ноября, приняли участие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Таганрогу, волонтеры Механического колледжа и Технологического техникума питания и торговли при поддержке отдела по делам молодежи городской администрации.

Акция проводилась в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение — 2025», цель которой — защита детей и молодежи от наркотиков, предупреждение распространения наркомании, а также повышение осведомленности населения о тяжелых последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

«В ходе рейда было выявлено и закрашено 69 надписей с рекламой наркотических веществ на фасадах жилых домов, заборах, столбах и других объектах», — информирует администрация Таганрога.

Организаторы акции напоминают об ответственности за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии со статьей 6.13 КоАП РФ. За совершение указанных действий установлено наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 40 000 до 50 000 рублей, юридических лиц — от 800 000 до 1 000 000 рублей.

Фото: администрация Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога акция молодежь новости
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru